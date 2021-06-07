'Topoyna' ile futbol oynamak artık çok kolay

Topoyna artık bütün bu sorunlarına çözüm olmaya geliyor... Oğuz Çetin, Hami Mandıralı ve Rüştü Reçber gibi eski milli futbolcuların tanıtımını yaptığı Türkiye'nin yeni fiziksel sosyal ağı Topoyna, futbol oynama sevdalılarını sosyal platformda birbirine bağlamaya ve halı saha sporuna yenilikçi çözümler getiriyor. Hepsini içinde barındıran Topoyna, dilediğin zaman bu olanakları sana sunuyor.

Nerede, ne zaman ve kiminle futbol oynayacağına sen karar ver. Topoyna sizin halı saha futbolu heyecanının tam ortasına yerleştiriyor, futbol oynarken yeni insanlar tanımaya veya yeni arkadaş edinmenize yardım ediyor.



