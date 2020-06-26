Toplamda 10 isim sınırda

Siyah-Beyazlılar’da, Konyaspor karşılaşması öncesi 5 oyuncu kart sınırında yer alıyor. Beşiktaş’ta Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges- Kevin N’Koudou, Tyler Boyd ve Elneny bu akşamki maçta sarı kart görmeleri halinde, gelecek hafta Kayserispor deplasmanında takımdaki yerlerini alamayacaklar. Konya’da da Skubic, Jonsson, Jevtovic, Ferhat ve Hadziametovic kart görürlerse, iç sahadaki Rizespor maçında oynamayacaklar.