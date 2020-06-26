Toplamda 10 isim sınırda
Süper Lig'in 29.haftasında oynanacak Beşiktaş - Konyaspor maçında iki takımdan toplam 10 oyuncu sarı kart ceza sınırında mücadele edecek. Beşiktaş’ta Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges- Kevin N’Koudou, Tyler Boyd ve Elneny ayrıca Konyaspor'da Skubic, Jonsson, Jevtovic, Ferhat ve Hadziametovic kart görürlerse gelecek hafta forma giyemeyecek
Siyah-Beyazlılar’da, Konyaspor karşılaşması öncesi 5 oyuncu kart sınırında yer alıyor. Beşiktaş’ta Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges- Kevin N’Koudou, Tyler Boyd ve Elneny bu akşamki maçta sarı kart görmeleri halinde, gelecek hafta Kayserispor deplasmanında takımdaki yerlerini alamayacaklar. Konya’da da Skubic, Jonsson, Jevtovic, Ferhat ve Hadziametovic kart görürlerse, iç sahadaki Rizespor maçında oynamayacaklar.