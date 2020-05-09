Özellikle gelişme ve büyüme ile üreme hormonlarının yapılması noktasında kolesterol oldukça önemlidir. Aynı zamanda besin emme açısından ihtiyaç duyulan safra asitleri oluşturma noktasında önemli bir potansiyel teşkil etmektedir. Kan testi ise lipoproteinler tarafından taşınan toplam kolesterol ölçümü gerçekleştirir. Kısaca buna da TK değeri denmektedir. Özellikle kolesterol başla kalp hastalıkları olmak üzere pek çok risk faktörünü ortaya çıkarmaktadır. Bireyde kolesterol değeri ne kadar yüksek ise kalp hastalıkları ile ilgili yaşanacak problemler bir o kadar ciddi noktayı ulaşmaktadır. Bu sebepten dolayı TK değeri referans aralığı olarak ele alınması gereken değeri düşüklüğü ya da yüksekliğinin ölçülmesi çok önemlidir.

Toplam kolesterol (TK) normal değeri kaç olmalı?

Sağlıklı bir insan için toplam kolesterol değer aralığı belli bir miktara denk gelmektedir. Bu miktarın üzerine çıkılması ya da düşük olması belli başlı bazı hastalıkların işareti olarak öne çıkar. Ne kadar kadın ya da erkek ve yaşa bağlı olarak bu değer değişkenlik gösterse dahi, belli bir standart değer ele alınmaktadır. Bu doğrultuda Arzu edilen değer, ‘200 mg/dl’den’ olmalıdır. Eğer bu diğer 200 ile 239 mg/dl arasına gelirse o zaman kontrol edilmesi gereken yüksek bir değer olarak öne çıkar.

Yüksek risk faktörü olarak 240 mg/dl’nin üzeri sayılmaktadır. Böyle durumlarda gerekli ek tahliller yapılmak suretiyle kan testi ile beraber, toplam kolesterol değeri ölçülerek uzman doktor kontrolü altında ilgili tedavi yöntemleri ele alınır. Öncelikle TK değeri ile beraber yüksekliği ya da düşüklüğü üzerinden ne tür hastalıkların buna sebep olduğunun tanımı yapılır. Bu tanım ile beraber daha sonra ele alınması gereken tedavi yöntemleri ilaç ile ihtiyaç duyulursa cerrahi müdahale üzerinden gerçekleşir.

Toplam kolesterol (TK) yüksekliği veya düşüklüğünün nedeni nedir?

Düşük kolesterol sağlıklı bir insan için hastalık konusunda risk faktörü taşımaz. Tabii bu doğrultuda belli başlı referans aralığı çok aşağısına indiği zaman ise elbette gerekli Kan testi ile müdahale gerekebilir. Bunun dışında önemli olan toplam kolesterol değerinin yüksek çıkmasıdır. Zira kanda aşırı miktarda tespit edilen toplam kolesterol damar duvarında yüksek oranda birikir. Bu birikme ile beraber damarlarda tıkanma ve daralma gibi problemler meydana gelebilmektedir.

Hangi damar üzerinden kolesterol birikmesi yaşanmışsa buna bağlı olarak belli başlı farklı hastalıklar ortaya çıkmaktadır. Özellikle kalbi besleyen damarlarda meydana gelen tıkanmalar ile beraber; göğüs ağrısı, kalp krizi ve kalp yetmezliği gibi sorunlar ile karşı karşıya kalma durumunu yaratabilmektedir. Böyle durumlarda hasta koroner Bypass ameliyatı ile beraber anjiyoplasti gibi müdahaleler ile karşı karşıya kalabilir.

Diğer yandan yüksek kolesterol ile beraber beyin damarlarında yaşanacak tıkanmalar çok ciddi sorunlar yaratabilmektedir. Konuşma bozukluğu, dengesiz yürüme, bilinç kaybı gibi sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Böbrek damarlarında meydana gelebilecek olası tıkanmalar ise, böbrek yetmezliği ile beraber yüksek tansiyon gibi rahatsızlıkları ön plana çıkarır. Aynı zamanda bağırsak damarları, göz damarları ya da bacak damarları gibi pek çok farklı bölgede tıkanma yaratabilmektedir.

Toplam kolesterol (TK) değerini düşürmek veya yükseltmek için ne yapılmalı?

TK değerini referans aradığında tutmak sağlık açısından büyük öneme sahiptir. Özellikle yüksek kolesterol ile beraber ortaya çıkan hastalıklar konusunda kişi geç kalmış olabilir. Böyle zamanlarda kolesterol yüksekliğini önlemek ve toplam kolesterol düşürmek için gerekli önlemler alınmalıdır.

Bu önlemler uzman doktor kontrolü altında yapılacak olan kan testi ile beraber farklı tahliller üzerinden gerçekleşir. Tahliller hastanın hangi damarlarda tıkanıklık olup olmadığı noktasında miktar üzerinden tespit imkanı vermektedir. Böylece doktor kontrolü altında ele alınacak tedavi yöntemleri, toplam kolesterol referans aralığına düşme imkanı sağlamaktadır. Aynı zamanda gündelik yaşamda sağlıklı beslenme ve düzenli hareket ile beraber stresten uzak bir yaşam, bu sorunlardan uzak durmak için önemli bir potansiyel teşkil ediyor.