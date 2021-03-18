Toplam 45 bin TL ödüllü ESA Esports Otomobol Kupası başlıyor

ESA Esports & Media, daha önce görülmemiş bir turnuva sistemi ile Rocket League takımlarının Türkiye esporundaki gelişimlerine destek olacak. Kupada takımlar her ayın ilk 3 haftası eleme oynarken, ayın son haftasında ise bu elemeleri kazanan takımlar arasında ayın finali oynanacak. Bu 3 ayın sonunda ise büyük finalde en çok puan toplayan 8 takım şampiyonluk mücadelesi verecek.

Her hafta çarşamba günü ESAEsportsTV Twitch kanalından canlı olarak yayınlanacak olan maçlar, Rocket League esporcularının kendilerini göstermesi için bir fırsat oluşturacak. Turnuva organizasyonu ve takım iletişimleri ESA Esports Discord sunucusu üzerinden gerçekleştirilecek. Her oyuncuya Rocket League permi verilecek ve Rocket League kanalı ekibinden destek alabilecekleri bir destek odası yer alacak. Turnuvaya başvurular www.esaesports.com üzerinden yapılabiliyor.

Turnuva ödül dağılımı

Her ay toplam 7.500₺ ve büyük finallerde de toplam 22.500₺ olmak üzere ödül havuzu 45.000₺ tutarında. Aylık dağılım ise şu şekilde:

1. Takım - 410 Puan - 2 500₺ ödül

2. Takım - 300 Puan - 1 700₺ ödül

3. Takım - 250 Puan - 1 100₺ ödül

4. Takım - 200 Puan - 700₺ ödül

5-6. Takımlar - 150 Puan - 450₺ ödül

7-8. Takımlar - 100 Puan - 300₺ ödül