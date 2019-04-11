tonyblack, kulübü Vega Squadron’dan ayrıldığını açıkladı

26 yaşındaki Rus CS: GO oyuncusu Anton “tonyblack” Kolesnikov, inaktif statüsünde kadrosunda bulunduğu Vega Squadron‘dan ayrıldığını açıkladı.

Twitter hesabı üzerinden bir paylaşım yapan oyuncu, bu paylaşımda serbest kaldığını belirtti. Oyuncunun eski kulübü Vega Squadron ise paylaşıma cevap vererek oyuncuya teşekkür etti ve iyi şanslar diledi. Bildiğiniz üzere Vega Squadron, IEM Katowice 2019 sonrasında kadrosunda büyük bir yenilenmeye gitmişti. İlk olarak tüm oyuncuların transfer listesinde olduğunu açıklayan Vega, daha sonrasında ise jR ve crush‘ı takımda tutmuştu. Kadrosunu seized, scoobyxie ve Dima ile tamamlayan Vega, tonyblack ve hutji‘yi as kadrodan çıkararak inaktif statüsüne geçirmişti. Anton Kolesnikov’un ayrılığıyla birlikte takımda inaktif durumunda olan tek oyuncu ise hutji oldu. (Playerbros)