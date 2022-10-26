Avrupa basketbolunda yeni bir jenerasyon yükseliyor. Victor Wembanyama gibi genç yıldızlar NBA takımları tarafından dört gözle bekleniyor. Birçok genç oyuncu yakında NBA hayallerine kavuşmak için Avrupa’dan ayrılacak ve Eski Kıta’nın yapabileceği hiçbir şey yok.

EuroLeague ekibi ASVEL’in sahibi Tony Parker, uzun zamandır konuşulan bu konuya değindi. NBA’de oynama hayali son yıllarda iki ucu keskin bir kılıç haline geldi. Fransızlar, NBA’de 9 oyuncuya sahip oldukları için memnun. Fakat her yıl genç basketbolcuların isimleri draftta yer alıyor.

L’ Equipe’e demeçler veren eski NBA oyuncusu Parker şu sözleri söyledi:

“NBA Draftı bugün hiçbir şey ifade etmiyor. Genç oyuncuları potansiyellerine göre seçiyoruz, ancak bu potansiyellerine ulaşamama ihtimalleri var. Eskiden NBA Draftı’nda seçilebilmek için ABD’de birkaç yıl kolej basketbolu oynamak veya Fransa’da en üst düzeyde bulunmak zorundaydınız.”

40 yaşındaki Tony Parker, genç oyuncuları Avrupa’da tutamadıkları için kızgın:

“Genç oyuncular Fransa’da veya Avrupa’da tutamıyor olmamız gerçekten utanç verici. Anlıyorum, ABD’de çok fazla para kazanabilirsiniz, ancak Amerikalılar genç isimleri almak konusunda oldukça katı. NBA’de 400 aktif basketbol oyuncusu var ve her sezon 60 yeni basketbolcu geliyor, bu yüzden iyi bir izlenim bırakmak için sadece bir şansınız var. Avrupa’da oynamak NBA’e hazırlıklı gitmek daha iyi.”

ASVEL’in başkanı Parker, NBA’de şansını denemek isteyen genç oyunculara tavsiyelerde bulundu:

“Paranın gücüne direnmeliler. Akıllı olmalı ve doğru zamanda, ancak yeterli deneyimi kazandıklarında ayrılmalılar.”

(Eurohoops)