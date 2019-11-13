Tony Parker’a büyük onur

San Antonio Spurs, efsane oyuncusu Tony Parker'ın giydiği 9 numaralı formayı emekliye ayırdı.

13 Kasım 2019, Çarşamba 06:01
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Tony Parker’a büyük onur

NBA takımlarından San Antonio Spurs'ün formasını emekli etme kararı aldığı Fransız eski oyuncu Tony Parker’ın forması dün, AT&T Center’a asıldı. 2001-2018 arasında San Antonio’da oynayan Parker, 2003, 2005, 2007 ve 2014’te 4 NBA şampiyonluğu kazandı. 6 kez all-star seçilen Parker, 2007’de final serisinin en değerli oyuncusu ödülünü aldı.

Aktif basketboldaki son yılı 2018- 19’da Charlotte Hornets’ta oynayan ransız basketbolcu, NBA kariyerinde 15,5 sayı, 5,6 asist, 2,7 ribaunt ortalamalarıyla oynadı. Parker, NBA’de forması emekli edilen ilk Fransız basketbolcu olma unvanının da sahibi oldu.

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