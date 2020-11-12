Real Madrid'in yıldızı Toni Kroos, yoğun maç trafiğinden şikayetçi.. Alman futbolcu, "Bizler UEFA ve FIFA'nın gözünde birer kuklayız. sözleriyle sitemini dile getrdi. Kroos, "Açıkçası yeni icad edilen turnuvalarla bize bunu gösterdi. Eğer bir oyuncular birliği olsaydı ne Uluslar Ligi'nde oynardık ne de İspanya Süper Kupa maçı için Suudi Arabistan'da olurduk." ifadelerini kullandı. Toni Kroos, oluşturulması planlanan Avrupa Süper Ligi'ne de karşı olduğunu belirtti.

30 yaşındaki deneyimli futbolcu, sadece elit takımlardan oluşan bir turnuvanın oyunun ruhuna aykırı olduğunu ve geride kalan takımlarla uçurumun daha da açılabileceğini söyledi.







