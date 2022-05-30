Real Madrid ile bir kez daha Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşan Toni Kroos, takımdaki geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Real Madrid ile 4., toplamda 5. kez Şampiyonlar Ligi'nde kupaya uzanan Toni Kroos'un ismi sezon içinde özellikle Manchester City ile anılsa da şimdilik ayrılığı düşünmediğini belirtti.

Haziran 2023'te bitecek sözleşmesinin 1 sene daha uzatılacağı belirtilen Kroos, "1-2 yıl daha burada Real Madrid ile devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Real Madrid ile toplam 44 maça çıkan Alman oyuncu; 3 gol, 3 asistlik de skor katkısı sağladı.