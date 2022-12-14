Toni Kroos: En iyisi Fransa-İngiltere

Almanya Milli Takımı kariyerine daha önce nokta koyan ve 2022 Dünya Kupası'nda ısrarlara rağmen, "Artık gençlerin önünü açmalıyız" diyen Toni Kroos, kupadaki en iyi maçı açıkladı.

Real Madrid'in yıldızlarından Kross, "Bana göre en iyi maç, Fransa-İngiltere arasındaki çeyrek finaldi. Hem kalite yüksekti hem de iki rakip de birbirlerine yakın bir seviyede futbol oynadılar" diye konuştu.







