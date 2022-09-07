Toni Kroos: Avrupa Süper Ligi gerçek olacak

Real Madrid'le geçen sezon hem Şampiyonlar Ligi hem de İspanya Ligi La Liga'yı kazanan Toni Kroos, Başkan Florentino Perez'in de desteklediği Avrupa Süper Ligi projesi için "Bu konu ile ilgili olarak, asla patronunuzla çelişmemeniz gerek (gülerek). Ne zaman ve hangi biçimde olacağını söyleyemem ama bir şekilde bu proje gerçek olacak" dedi. Alman yıldız, İngiltere Premier Ligi için de, "Ekonomik olarak dünyanın en iyi ligi. Ancak geçen sezon oradan hiçbir takım Avrupa'da bir şey kazanamadı" diye konuştu.