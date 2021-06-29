EURO 2020'de İngiltere'ye elenerek çeyrek final göremeyen Almanya'da bir devir sona eriyor.

Almanların dünyaca ünlü spor gazetesi Bild'de yer alan habere göre karşılaşma sonrasında Almanların yıldız futbolcusu Toni Kroos, 31 yaşında milli takım kariyerini noktalama kararı aldı.

Almanya'da çeşitli yaş gruplarında forma giyen Kroos, A Milli düzeyde ilk kez 3 Mart 2010 tarihinde Arjantin ile oynanan ve 1-0 kaybedilen Arjan maçıyla milli olmuştı. Yıldız futbolcu 11 yıllık milli takım kariyerinde 2010 Dünya 3.'lüğü 2012 ve 2016 Avrupa Şampiyonası yarı finali ve 2014'te de Dünya Kupası zaferi yaşadı. Toplamda 106 kez milli formayı sıtına geçiren Toni Kroos, 17 kez rakip ağları havalandırmayı başardı.