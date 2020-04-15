Ton balığı besin değerleri... Ton balığı kaç kalori?

Ton balığı, uskumrugiller ailesinin orkinos cinsine aittir. Tropik sularda yetişen ton balığı, tüm dünyada yaygın olarak tüketilmektedir ve genelde konserve halinde satılmaktadır. Ton balığının diğer adı ise orkinostur.

Ton balığı besin değerleri

Ton balığı sağlığına dikkat edenlerin ve diyet uygulayanların başlıca besin seçeneğidir. Bu balık kullanılarak çok kısa sürede sağlıklı yemekler hazırlanabilmektedir. Bu kapsamda ton balığı, diğer balıklarla kıyaslandığında oldukça yüksek protein değeri taşımaktadır.

Buna göre 100 gram ağırlığındaki bir ton balığında yaklaşık 25 gram protein bulunmaktadır. Protein dışında ton balığında Omega-3 yağ asidi de yüksek değerlerde yer almaktadır. Bu balığı önemli yapansa içeriğindeki EPA ve DHA maddeleridir. Bu maddeler de vücutta yağ asidi olarak görev almaktadır.

Ton balığı kaç kalori?

Ton bağlı normal ve light olmasına göre farklı kalori değerlerine ulaşmaktadır. 100 gram ağırlığındaki bir ton balığı vücuda ortalama 200 kalori girişi sağlamaktadır. Aynı ağırlıktaki balıkta 10 ile 15 gram yağ bulunmaktadır.

Ton balığının light konservesi ise kalori bakımından daha düşüktür. Buna göre 100 gramlık light ton balığı konservesi yaklaşık 96 kalori değerindedir. Bu değer konserveden yağlar süzüldükten sonra elde edilmektedir. Süzüldüğünde daha düşük kalori içeren ton balığı, bu özelliği ile diyet listelerinin vazgeçilmezleri arasındadır.

Ton balığının faydaları

Ton balığının insan vücuduna farklı faydaları bulunmaktadır. Bu kapsamda ton balığı kan pıhtılaşmasını önlemekte ve kan akışını hızlandırmaya yardımcı olmaktadır. Kan akışı hızlandığı için de kişinin felç geçirme riski azalmaktadır.

Balığın içerisindeki Omega-3 yağ asidi, antioksidan özelliği taşımaktadır. Bu sayede yağ asitleri, vücudu kansere karşı güçlendirmektedir. Ton balığının yüksek protein ve potasyum değerleri de kan basıncını düzenlemektedir.

Ton balığının yapılışı

Konserve ton balığı bazı aşamalardan geçerek, tüketime hazır hale gelmektedir. Bu kapsamda ton balığı farklı dört aşamadan geçerek hazırlanmaktadır. İlk aşama ham maddenin hazırlanması ve çözündürme salonuna atılmasıdır. İkinci aşamada kazıma işlemleri yer almaktadır. Bu kısım genellikle balıkların temizlenmesi için ayrılan süredir.

Burada balık, pul ve kılçıklarından ayrılmaktadır. Hazırlama aşamalarının üçüncü ve dördüncü kısmı ise; dolum ve paketleme işlerinden oluşmaktadır. Üçüncü aşamada yer alan dolum ve kapama işleminde el değmeden, dolum makineleri kullanılarak işlem yapılmaktadır.

Son aşamada ise konserve paketlenerek hazır hale getirilmektedir. Burada ürüne ait seri numarası ve son kullanma tarihi de ambalaja eklenmektedir.

Ton balığı salatası

Ton balığı salatası genelde öğle ve akşam yemeği yerine geçen, az kalorili bir öğündür. Ton balıklı salata, kişinin damak tadına uygun olarak istenilen sebzeler kullanılabilmektedir. Roka, tere gibi yeşillikler ve karalahana, ton balığı salatasının vazgeçilmez malzemeleri arasında kabul edilmektedir.

Ton balığı fiyatı

Ton balığının konservesi farklı ağırlıklarda ve sayıda satılmaktadır. Bu kriterlere bakıldığında konserve fiyatları değişiklik göstermektedir. Ancak ton balığı toplu paket alımlarında bütçeyi sarsmayan, uygun fiyat aralığına sahiptir.