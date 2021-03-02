İnsan sağlığı konusunda oldukça kritik bir rol üstlenmiş olan tomografi, teşhis noktasında pek çok farklı amaç için değerlendirilir. X ışınlarını kullanmak suretiyle bilgisayar yardımıyla görüntü üzerinden elde edilen sonuçlar, tedavi konusunda doktora önemli bir kapı açmaktadır. Bu doğrultuda ilaçlı ya da ilaçsız şekilde iki farklı tomografi yönteminin olduğunu dile getirmek mümkün. Bunlardan biri tek bir organda meydana gelen şikayetler kapsamında ilaç verilmek suretiyle sorunların ortaya çıkarılmasıdır. Diğeri ise teknolojiyi kullanarak bilgisayar ortamında elde edilen görüntü şekilde ifade edilir.

Tomografi nedir?

İnsan vücudunda yer alan farklı organların X ışınları yardımıyla bilgisayar üzerinden görüntülenmesine tomografi denir. Özellikle meydana gelebilecek belli başlı bazı hastalıkların anlaşılması konusunda önemli bir potansiyel teşkil etmektedir. X ışınlarının organları açık şekilde ortaya çıkarması üzerinden, bilgisayar ortamında alınacak görüntü sonucu net olarak göstermektedir.

Ultraviyole ışınlar kapsamında bilgisayarı ulaştırılan görüntüler, radyo dalgaları vasıtasıyla gerçekleşmektedir. Özellikle kemik ve damar ile beraber doku kesitlerinin net şekilde ortaya çıkarılmasına olanak verir. Elde edilen röntgen doktora görüntü olarak ulaştığı zaman, yapılan inceleme üzerinden sorun net olarak anlaşılabilmektedir.

Tomografi neden çekilir?

İnsan vücudundaki organlar içerisinde yer alan doku ve hücrelerin tedavisinin yapılabilmesi için tomografi çekilir. Bilgisayar ortamında ortaya çıkan görüntü, makine üzerinden kişinin vücudunun X ışınları ve ultraviyole ışınlar kapsamında analiz edilmesi ile gerçekleşir. Böylece organların tamamı net olarak ortaya çıkması ile beraber, doku ve hücrelerde oluşan hasar anlaşılır. Böylece uzman doktor tarafından tedavinin belirlenmesi çok daha kolay hale gelmektedir. Bunun dışında belli başlı bazı sebepler ön plana çıkıyor;

- Kemik tümörleri ile beraber kemik kırıkları ya da bozuklukları

- İç organlarda meydana gelen yaralanmalar ve kanamalar

- Enfeksiyon ve kan pıhtısı ile beraber tümör gibi durumların belirlenmesi

- Karaciğer kitleleri, akciğer nodülleri ve kalp rahatsızlıkları ile beraber kanser gibi durumların belirlenmesi

- Kemik direncinin ölçülme işlemi

- Kolorektal kanser taşıma durumunda

- Böbrek ile mesane taşları

Bu gibi daha birçok farklı rahatsızlık konusunda, organı üzerinden doku ve hücrelerde meydana gelen hasarlar tespit edilir. Bilgisayar ortama aktarılan görüntü doktor tarafından incelenmek suretiyle, gerekli tedavi yöntemleri uygulanır.

Bilgisayarlı tomografi nasıl çekilir?

Genel olarak dairesel bir cihazın iç kısmına hastanın yatması ile beraber bilgisayarlı tomografi çekimi yapılmaktadır. Bu durumda dairesel cihazın çevresinde bulunan röntgen sistemi, bölgede dönmek suretiyle organlardaki görüntüye bilgisayar ortamına aktarır. Vücudun farklı açılarına gönderilen x-ışınları, kemik ve organları iki farklı kısımları kesit olarak ekrana yansır. Kesitler bilgisayar ortamında üç boyutlu hale yine bilgisayar tarafından getirilmek suretiyle çıktı olarak alınır. Bu doğrultuda kemikler ve organlar ile beraber dokular üzerinden net olarak uzman doktor inceleme imkanı elde eder. Üç boyutlu görüntüleri radyoloji uzmanı ele alır ve incelemek suretiyle tetkik ve teşhis üzerinden sonucu ortaya çıkarır.

Tomografi çektirmeden önce dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Tomografi çektirmeden önce dikkat etmemiz gereken belli başlı bazı hususlar bulunmaktadır. Özellikle X ışınları ve ultraviyole ışınlar söz konusu olduğu için, herhangi bir sorun yaşanmaması adına bazı önlemler ön plana çıkar.

- Hamile olan kişiler mutlaka bunu doktoru ile paylaşmalıdır.

- Böbrek yetmezliği, alerjiyle diyabet gibi sorunlar karşısında doktora bilgi verilmelidir.

- Eğer kişide kapalı alanda kalma korkusu var ise bu söylenmelidir.

- Kalpli ya da ilaç pompası gibi durumlar mutlaka doktora paylaşılmalıdır

- Bazı tomografi uygulamalarında bu işlemin aç karnına yapılması gerekebilir. Bu durumda yine doktora söylenmelidir.

- Obez hastaları için dairesel olarak hazırlanmış tomografi makinesi dar gelebilir. Böyle durumlarda alternatif yöntemler ele alınmalı ve uygulanmalıdır.

Bu gibi durumları dikkat etmek suretiyle tomografi öncesi işlemlerin ardından, güvenli şekilde tomografi çekimi yapılabilir.

Tomografi çekiminin önemi nedir?

Vücudun farklı bölgelerinde meydana gelen olası kemik kırıklarının yanı sıra, organlardaki doku hasarlarını anlayabilmek için tomografi çekimi çok önemlidir. Böylece tam anlaşılmayacak kısımlardaki sorunlar net olarak ortaya çıkarır ve tedavi yöntemleri uygulanabilir. Tomografi üzerinden bilgisayarlı ortam içerisinde yapılan işlem neticesinde, herhangi bir gözden kaçmak gibi durum yaşanmaz. Farklı açılardan gönderilen x ışınları değişik kesitler üzerine 3 boyutlu olarak net şekilde doktora görüntü sağlar.