EuroLeague ve FIBA'nın entegrasyonu için Avrupa kulüp müsabakaları modelinde bir değişiklik yapılmasından yana olduğunu belirten Van den Spiegel şöyle konuştu:

“Buna bir son vermemiz gerekiyor. Entegre modele geri dönmeliyiz çünkü EuroLeague Avrupa seviyesinde basketbolu öldürüyor ve hiçbir yere gitmiyor. Bu çok sert ama gerçek bir sonuç, bunu bitirmemiz gerekiyor.”

“EuroLeague ulusal liglerimizi, köklerimizi ve yatırımlarımızı öldürüyor. EuroLeague’i kontrol eden yapı olan EuroLeague Ticari Varlıkları (ECA) ile 2020'den beri ihtilaf halindeyiz. Ticari haklar konusunda EuroLeague ile rekabet etmek zorundayız çünkü aynı pastayı paylaşıyoruz. Rekabet etmek zor çünkü kendi çıkarları için yerel müsabakaları EuroLeague’e uygun hale getiren kulüpler var.”

Van den Spiegel, ayrıca futboldaki Süper Lig girişimine katılan kulüplerin cezalandırılmasının mümkün olacağı konusunda kendisini UEFA ve FIFA lehine konumlandıran AB Başsavcısı'nın son kararına katıldığını belirtti.