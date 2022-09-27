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Tomas Vaclik'le çarpışmıştı! İşte Ronaldo'nun son hali

Geçtiğimiz cumartesi günü Uluslar ligi'nde Çekya ile deplasmanda oynanan ve 4-0 kazanılan mücadelede Portekiz'in süperstarı Cristiano Ronaldo, rakip kaleci Tomas Vaclik'le çarpışmıştı. Yüzü kanlar içerisinde kalan Ronaldo'nun dünkü idmanda sağ gözünün altındaki morluk ve burnunun üstündeki çizik dikkatlerden kaçmadı.

27 Eylül 2022, Salı 06:58 Son Güncelleme:
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Tomas Vaclik'le çarpışmıştı! İşte Ronaldo'nun son hali

Geçtiğimiz cumartesi günü Uluslar ligi'nde Çekya ile deplasmanda oynanan ve 4-0 kazanılan mücadelede Portekiz'in süperstarı Cristiano Ronaldo, rakip kaleci Tomas Vaclik'le çarpışmıştı.

Yüzü kanlar içerisinde kalan Ronaldo'nun dünkü idmanda sağ gözünün altındaki morluk ve burnunun üstündeki çizik dikkatlerden kaçmadı. A ligi Grup 2'de 10puanla liderlik koltuğunda oturan 37yaşındaki forvetin ülkesi, bu akşam 8 puanlı ikinc İspanya'yı son maçta konuk edecek. 

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