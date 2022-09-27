Geçtiğimiz cumartesi günü Uluslar ligi'nde Çekya ile deplasmanda oynanan ve 4-0 kazanılan mücadelede Portekiz'in süperstarı Cristiano Ronaldo, rakip kaleci Tomas Vaclik'le çarpışmıştı.

Yüzü kanlar içerisinde kalan Ronaldo'nun dünkü idmanda sağ gözünün altındaki morluk ve burnunun üstündeki çizik dikkatlerden kaçmadı. A ligi Grup 2'de 10puanla liderlik koltuğunda oturan 37yaşındaki forvetin ülkesi, bu akşam 8 puanlı ikinc İspanya'yı son maçta konuk edecek.