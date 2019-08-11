Daha önce Fiorentina'da dört, Galatasaray'da ise iki yıl boyunca top koşturan Tomas Ujfalusi, iki takımı bu akşam karşı karşıya getirecek olan hazırlık karşılaşması öncesinde İtalyan basınına konuştu. Fiorentina News adlı internet sitesine konuşan 41 yaşındaki eski Çek stoper, mücadeleyle ilgili olarak şunları söyledi:

"Bu hazırlık maçının oynanacağını ilk duyduğumda çok mutlu olmuştum. Zira her iki takım da bana yüksek seviyede futbol oynama şansını verdi. Bu yüzden hem Fiorentina hem de Galatasaray her daim kalbimde kalacak. Fiorentina, bir yenilenme sürecinden geçiyor ve takımın nasıl bir oynayacağını çok merak ediyorum. Umarım bu sezon istedikleri gibi geçer.

Son Süper Kupa zaferinden sonra eski takım arkadaşlarım Fernando Muslera ve Selçuk İnan'ı arayıp onları tebrik ettim. Aynı şekilde takım için tarihi bir önemi olan Fatih Terim'i de kutladım. Kendisi, harika bir insan ve müthiş bir teknik derinliğe sahip. Terim, Floransa'dan da çok güzel anılarla ayrıldı. Bu gece Avrupa futbolu için harika bir maça tanıklık edeceğimize inancım tam."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler