2011-2013 yılları arasında Galatasaray forması giyen ve gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan Tomas Ujfalusi, Wanda Metropolitano Stadı'nda oynanacak Liverpool - Tottenham finali öncesi Türk gazeteci Dündar Keşaplı ile bir araya geldi. Geçirdiği 2 yıl içinde oynadığı futbolla taraflı taraftsız herkes tarafından beğenilen Ujfalusi, Galatasaray'ın 22. şampiyonluğu hakkında açıklamalarda bulundu, eski hocası Fatih Terim'e övgüler yağdırdı.

Galatasaray'ın büyüklüğü burada belli oluyor diyen 41 yaşındaki futbol adamı, ''Galatasaray sekiz puan geride iken kimse şampiyon olacaklarına inanmıyordu ama işte Galatasaray’ın büyüklüğü burada ortaya çıkıyor. Pes etmeden mücadeleyi bırakmadılar ve 22. şampiyonluğunu yakaladılar. Galatasaray camiasını kutluyorum.'' ifadelerini kullandı.

'Fatih Terim’in büyüklüğü belgelendi'

Fatih Terim'e övgüler yağdıran Ujfalusi, ''Fatih Terim’in büyüklüğü de burada bir kez daha belgelenmiştır. Umarım gelecek sezon şampiyonlar Ligi’nde de başarılı olur, olacağına da inanıyorum.'' dedi.

FANATİK ÖZEL