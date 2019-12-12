Galatasaray'ın eski futbolcusu Tomas Ujfalusi, Sarı Kırmızılı camidan kopamıyor. 2011-2012 sezonunda kazanılan şampiyonluğun başkahramanlarından olan Çekya'lı eski futbolcu, 2 sezon Galatasaray'da futbol oynadıktan sonra, geçirdiği ağır sakatlıklardan dolayı ülkesine geri dönmüş ve aktif futbol hayatına son vermişti.

Mancini döneminde ise Sportif Direktör olarak görev alan Ujfalusi, yerli ve yabancı futbolcular arasındaki iletişimde etkin rol oynamıştı.

Savaşçı kimliği ile ön plana çıkan Ujfalusi, Galatasaray formasıyla 42 maça çıktı. Takım kaptanlığına yükselen Ujfa, teknik patron Fatih Terim'in değişilmezleri arasında yer alıyordu.

Her fırsatta Galatasaray'a bağlılığını dile getiren 41 yaşındaki tecrübeli isim, twitter hesabından Türkiye'ye geldiğini açıkladı ve, ''Uzun bir aradan sonra Evime geri döndüm,Cumartesi günü Ankaragücü maçında tribünde olup Aslanları destekleyeceğim..'' ifadelerini kullandı. Paylaşımın altına yüzlerce yorum yapan Galatasaray taraftarı, Ujfalusi'ye övgü dolu sözler sarf etti.