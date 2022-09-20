Liglerde maçların tamamlanmasının ardından gözler milli maçlara çevrildi. Türkiye, UEFA Uluslar C Ligi'nde Lüksemburg ile karşı karşıya gelirken Ümit Milli Takım hazırlık mücadelesinde Gürcistan ile oynayacak. Ümit Milli Takım'da Tolunay Kafkas'ın Arda Güler paylaşımı dikkat çekerken Ömer Faruk Beyaz da kadroda yer aldı.

A MİLLİ TAKIM'DA NEŞELİ İDMAN

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup'ta perşembe günü oynayacağı Lüksemburg maçının hazırlıklarını sürdürdü.

TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sabah saatlerinde teknik direktör Stefan Kuntz yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirildi. Isınma hareketleriyle başlayan idman, istasyon çalışmaları ile sürdü. Basına kapalı bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

Öte yandan Milli Takım antrenmanında futbolcuların neşeli tavırları kameralara yansıdı. Teknik Direktör Kuntz'un Kaan Ayhan ve Çağlar Söyüncü ile olan sohbeti dikkat çekti.









ALTINTOP TAKİP ETTİ

Milli takımda Ozan Kabak, Zeki Çelik, Orkun Kökçü ve Enes Ünal ile dünkü akşam antrenmanında rejenerasyon çalışması yapan Tolga Ciğerci ve Eren Elmalı, takıma dahil oldu. Antrenmanı Millî Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da takip etti.

ARDA GÜLER ÜMİT MİLLİ TAKIM'DA

Ümit Milli Takımı'nda Gürcistan ile İstanbul'da oynayacağı özel maçın hazırlıklarına devam edildi. Tüm gözler U21 Milli Takımı'na çağrılan Ada Güler'e çevrildi. Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas'ın Arda Güler ile olan paylaşımı dikkat çekti.

Kamp öncesi Skorer'e açıklamalarda bulunan Kafkas şu ifadeleri kullanmıştı:

"Arda çok önemli bir oyuncu. Ben şöyle benzetiyorum bazı oyuncuları. En değerli taş pırlantadır ama bu pırlantayı doğru şekillendirmek için özel insanlara ihtiyaç var. Bizim elimizde Emirhan gibi çok önemli oyuncu var. Ben onu da atlamak istemiyorum. Doğru planlamak lazım, doğru yönlendirmek lazım ve doğru yönetmek lazım süreçleri. Çok erken bazı şeyler için. Oyuncunun genci yaşlısı olmaz, iyisi kötüsü olur. Onun için oynayabiliyorsa her yerde oynaması lazım. Fenerbahçe 'de oynaması lazım gerekirse A Milli Takım'da oynaması lazım. Arda Ümit Milli Takımı'nda olacak. Buradan sizin aracılığınızla söyleyeyim. Fenerbahçe'de aldığı süreye de dikkat etmek lazım. Çok az oynayıp da hemen bir şey yapmayı ben çok doğru bulmuyorum işin açıkçası "

ÖMER FARUK BEYAZ DA KADRODA

Öte yandan Stuttgart'tan Bundesliga 2 ekibi Magdeburg'a kiralık olarak gönderilen Ömer Faruk Beyaz da kadroda yer alıyor. Beyaz'ın idmanda Arda Güler ile yan yana koştu. 19 yaşındaki isim Almanya'da 4 maçta 69 dakika görev aldı.

Jorge Jesus, Arda Güler hakkında soruya basın toplantısında şu yanıt vermişti: "Arda Güler, henüz 17 yaşında bir oyuncu. Herkes onu oynarken görmek istiyor ama geliştirmesi gereken şeyler var. Oyuncunun değerini ve yeteneğini biliyoruz. Ama adım adım öğrenmeli. Henüz fiziksel olarak çok güçlü değil. Topsuz oyunda çok hızlı değil."

Milliyet







