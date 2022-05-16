U17 Milli Takımımız, 16 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında İsrail'de düzenlenecek UEFA U17 Avrupa Şampiyonası Finallerinin hazırlıklarına İsrail'de yaptığı antrenman ile devam etti. U17 Milliler, Avrupa Şampiyonası'nın ilk maçını 17 Mayıs 2022 Salı günü İspanya ile oynayacak.

'Sizlere inanıyoruz ve güveniyoruz'

Milli Takım ile beraber İsrail'de bulunan Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas, antrenman öncesi U17 Milli Takımı oyuncularına yaptığı konuşmada "Öncelikle bizleri hem Eleme Turu'nda hem Elit Tur'da başarı ile mücadele ederek gururlandırdınız. Yaş grubunuzun en iyi 16 takımının olduğu bu organizasyona katılarak zaten büyük bir başarıya imza attınız. Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğinize şüphemiz yok. Sizlere inanıyoruz ve güveniyoruz." dedi.

U17 Milli Takımımızın UEFA U17 Avrupa Şampiyonası aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Mert Furkan Bayram (Altınordu), Deniz Ertaş (İttifak Holding Konyaspor ), Arif Şimşir (Altınordu)

Defans: Hasan Berat Kayalı (Altınordu), Ali Turap Bülbül ( Galatasaray A.Ş.), Ali Yeşilyurt (Galatasaray A.Ş.), Selçuk Rinal (FC St.Pauli), Mertcan Ayhan (FC Schalke 04), Batuhan Yavuz (FC Schalke 04), Semih Kara (VfB Stuttgart), Berkay Yılmaz (SC Freiburg), Efe Arda Koyuncu (Medipol Başakşehir FK)

Orta Saha: Diren Dağdeviren (TSG Hoffenheim), Emirhan Acar (AKA Tirol), Muhammed Eren Arıkan (Yukatel Kayserispor), Efe Akman (Galatasaray A.Ş.), Efe Kaan Sihlaroğlu (Karlsruher SC), Fırat Alpsoy (Karlsruher SC), Selim Can Sönmez (FC Utrecht), Baran Ali Gezek (Yukatel Kayserispor), Ali Eren Ersungur (TSG Hoffenheim)

Forvet: Halil Özdemir (KV Mechelen), Can Yılmaz Uzun (1.FC Nürnberg), Engin Poyraz Efe Yıldırım ( Trabzonspor A.Ş.)

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu: Tolunay Kafkas

Teknik Direktör: Soykan Başar