Tolunay Kafkas: 'Çocukluk aşkım Galatasaray değildi'

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, Galatasaray , Fenerbahçe ve milli takım ile ilgili NTV'ye konuştu.

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Şu anda geçmişe oranla daha sakin biri olduğunu söyleyen Kafkas, "Öfke çok enteresan bir duygu. Çok yüksekte tutarsanız saldırgan, alçakta tutarsanız korkak olursunuz ama orta seviyede tutarsanız cesaretinizi artırır. Hatalar yaptım ama bunu pişirip pişirip önüme getiriyorlar. 15 seneki Tolunay ile şimdiki aynı değil. Şimdi olgunlaşan bir Tolunay var." dedi.

Trabzonspor'a transfer olduğu dönemden bahseden deneyimli çalıştırıcı, "Ünal Karaman transfer olduğum dönem Trabzonspor'a gitmem için büyük bir destek vardı. Biz de başka takıma bakmadık ve Trabzonspor'a gitmek istedik ve Trabzonsporlu olduk. İnsan kazandıkça özgüveni artar. Trabzonspor'da bizim olduğumuz dönem şampiyonluk dışında bu takım her şeyi yaptı. Özgüvenimiz tavan yapmıştı." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe için Ali Şen ile anlaştığını ancak transferin gerçekleşmediğini belirten Tolunay Kafkas, "Fenerbahçe'de tabii ki oynardım. O dönem çıkan haberler doğru. O dönemin başkanı Ali Şen ile biz anlaştık. Ama bu transferi çeviren Ünal Karaman'dır. Benim için bir ağabeydi her zaman. O dönem ya ben satılacaktım ya da Küçük Orhan satılacaktı. Ben kaldım, Orhan Beşiktaş 'a gitti." ifadelerini kullandı.





Sizce Ümit Milli Takım Teknik Direktörü olarak başarılı mısınız? sorusuna Tolunay Kafkas şu ifadelerle yanıt verdi: "Evet! Ümit Milli takım zamanında 18 tane oyuncuyu yukarı verdik. Genç milli takımlarda U17 Takımı 2 kere Avrupa Şampiyonası'na 1 kere Dünya Şampiyonası'na katıldı. U19 takımı Avrupa Şampiyonası'na katıldı. U23 Takımı İslam Oyunları'nda altın madalya aldı. Bizim referansımız oyunculardır. Tolunay Kafkas ile ilgili bir bilgi almak istiyorsanız beni oyunculara sormalısınız. Ne yaptığımı, onları nasıl geliştirdiğimi öğrenebilirsiniz."

Tecrübeli çalıştırıcı Galatasaray ile ilgili ise, "Annem koyu bir Galatasaraylıydı ama çocukluk aşkım Galatasaray değildi." ifadelerini kullandı.



