Tolgay’da sıkı pazarlık

Beşiktaş’ın, kadro dışı bıraktığı Tolgay Arslan’la bir süredir yakından ilgilenen Fenerbahçe, yıldız futbolcunun Siyah- Beyazlılar’ın devre arası kampı kadrosuna alınmaması sonrası yeniden harekete geçmişti.

Sarı-Lacivertliler, Ozan Tufan artı 1.5 milyon Euro’luk teklifle, Kartal’ın kapısını çaldı ve yanıt beklemeye başladı. Beşiktaş cephesinin bu teklife olumsuz baktığı öğrenildi. Tolgay’ı takas artı para ile bırakmak istemeyen Kara Kartal’ın, Fenerbahçe’den 3 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği öğrenildi.

Ancak Başkan Ali Koç ve kurmaylarının, bu rakamı çok bulduğu ve ezeli rakiplerinden indirim talep ettiği bildirildi. Taraflar arasındaki sıkı pazarlıkların önümüzdeki hafta içine kadar sonuçlanması bekleniyor.