İki kulüp arasındaki yakın ilişkiler sebebiyle Olcay Şahan'ın Beşiktaş'a geri dönebileceği Tolgay Arslan'ın da Trabzonspor forması giyebileceği belirtiliyor. Bu transferlere Onur Kıvrak-Tolga Zengin takası da eklenebilir.

Mustafa Akbaş'ın sözleşmesinin feshedilmesi, Esteban Alvarado ile yolların ayrılmasının ardından Trabzonspor'da takımdan gönderilecek isimlerle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Bordo mavili kulüp, takımdan ayrılması gündemde olan Olcay Şahan, Onur Kıvrak, Burak Yılmaz ve Kucka için görüşmelerini sürdürüyor. Kulislerde Beşiktaş'a geri döneceği konuşulan Olcay Şahan'ın Tolgay Arslan ile takas edileceği aktarılırken Onur Kıvrak'ın da yine aynı yöntemle Tolga Zengin karşılığında Beşiktaş'a transfer olacağı belirtildi. (Yeni Şafak)