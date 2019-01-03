Tolgay-Şener takasında son dakika!

Burak Yılmaz ile forvet hattını güçlendiren ve stoper transferinde de ciddi mesafe kat eden Beşiktaş, rotasını sağ bek mevkisine çevirdi. Siyah-beyazlılarda listenin ilk sırasında Fenerbahçeli Şener Özbayraklı yer alıyor.

28 yaşındaki futbolcu için bonservis bedeli ödemek istemeyen Beşiktaş, bu transferde Tolgay Arslan planını devreye sokmayı hedefliyor.

Siyah beyazlılar, Tolgay için temaslarını sıklaştıran ve resmi teklif hazırlığında olan Fenerbahçe'den ilk etapta Şener Özbayraklı ve 1 milyon Euro bonservis talep edecek.

Beşiktaş'ta süresiz kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan, satış listesinde bulunuyor.

Orta sahaya mutlaka takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de ise Dirar'ın affedilmesinin ardından Şener Özbayraklı'ya vize çıkabileceği ifade ediliyor. (TRT Spor)