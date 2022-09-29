Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyidkten sonra İtalya'nın yolunu tutan Tolgay Arslan, Sport 1'e özel açıklamalarda bulundu. Deneyimli oyuncu Türkiye'de çok güzel zamanlar geçirdiğini ancak son dönemlerde mutlu olmadığını ifade ederken, en büyük hatasını da açıkladı.

"Taraftarlara gerektiği gibi veda etmedim"

Beşiktaş'tan Ocak 2019'da siyah - beyazlıların ezeli rakiplerinden Fenerbahçe'ye transfer olan Tolgay, o dönem için en büyük hatasını anlattı. Başarılı orta saha oyuncusu; "Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye giderken taraftarlara iyi davranmadım. Beşiktaş taraftarlarına ve kulübe gerektiği gibi veda etmedim.

Bir anda sözleşmem askıya alındı. Öfke ve hayal kırıklığı içerisindeydim. Ayrılmak istedim. Bugün olsa her şeyi farklı yapardım." ifadelerini kullandı.

"Udinese bana ikinci bir fırsat verdi"

32 yaşındaki orta saha oyuncusu, Udinese'nin kendi için özel bir yeri olduğunu vurguladı. Tolgay sözlerine; "Buraya geldiğime pişman değilim. Türkiye'de de güzel zamanlar geçirdim, ancak sonraları pek mutlu değildim. Sözleşmemi iptal ettim. Ardından Udinese bana kapılarını açtı.

Udinese bana ikinci bir fırsat verdi. Kendimi gerçekten çok iyi hissediyorum. Udinese'nin kalbimde özel bir yeri var." şeklinde devam etti.

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Tolgay, Udinese'nin stadında attığı ilk golü anlattı

18 Eylül'de Udinese Dacia Arena'da Inter'i konuk etti. Ev sahibi ekibin son dakikalara 2-1 önde girdiği mücadelede Tolgay Arslan attığı golle takımının 3-1 öne geçirerek maçın da skorunu belirlemişti.

Tolgay bu golle ilgili olarak ise, "Stadımızdaki ilk golümdü ve harika bir duyguydu. Kendi taraftarınızın önünde gol atmak her zaman için özeldir. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Sonunda takımı zafere taşıyabildim. Inter'e karşı gerçekten çok özel bir andı." dedi.





"Beşiktaş'ta deneyim kazandım"

Türkiye'deki günlerine de değinen Tolgay şöyle konuştu; "Beşiktaş ile iki kez Türkiye şampiyonluğu yaşadım. Ardından Şampiyonlar Ligi'nde deneyim kazandım ve gelişim gösterdim.

Türkiye A Milli Takımı'nda neden oynamadı?

Almanya'da doğup büyüyen ve futbola başlayan Tolgay Arslan, Almanya U-21'de forma giymişti. Almanya'da A Milli Takım'a çağrılmayan tecrübeli oyuncu Türkiye A Milli Takımı'nda neden oynamadığını da anlattı.

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Tolgay; "Türkiye'de oynarken Türk Milli Takımı'nda oynamayı umuyordum ama maalesef olmadı. Bunun için çok uğraşmadım. Almanya'da büyüdüm, ancak Almanya'nın çok üst düzey oyuncuları vardı." dedi.