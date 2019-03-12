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Tolgay Arslan'dan öz eleştiri: Fenerbahçe’ye yakışmayacak bir konumdayız

Başakşehir maçındaki futboluyla eleştiri oklarının hedefindeki adam olan Tolgay Arslan, öz eleştiride bulundu ve “Fenerbahçe’ye yakışmayacak bir konumdayız. Kurtulmak için elimizden gelenin de fazlasını yapmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

12 Mart 2019, Salı 06:01
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Tolgay Arslan'dan öz eleştiri: Fenerbahçe’ye yakışmayacak bir konumdayız

Devre arası Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Tolgay Arslan, bulundukları konumdan dolayı üzgün olduklarını ve toparlanmaları gerektiğini ifade etti.

Başakşehir maçında kötü bir performans sergileyen Tolgay Arslan, “Fenerbahçe’ye yakışmayacak bir konumdayız. Tüm takımda büyük bir moral bozukluğu ve güven kaybı var. Bizi her şartta destekleyen taraftarı üzmeye devam ediyoruz. Buralardan kurtulmak için elimizden gelenin de fazlasını yapmamız gerekiyor” sözleriyle öz eleştiride bulundu.

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