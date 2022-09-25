Serie A ekibi Udinese'de oynayan Tolgay Ali Arslan açıklamalarda bulundu. Inter maçında gösterdiği performansla beğeni kazanan tecrübeli oyuncu, Beşiktaş 'tan Fenerbahçe 'ye transfer olduğu süreci anlattı. Tolgay Ali Arslan hakkında çıkan iddialara cevap verdi. A Spor'a konuşan Tolgay Ali Arslan çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Paderborn altyapısında yetişen Tolgay Ali Arslan daha sonra Borussia Dortmund, Hamburg, Aachen, Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giydi. 32 yaşındaki orta saha 2020-2021 sezonu başında Udinese'ye imza attı. Serie A ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Tolgay Ali Arslan beklenen performansı göstermeye başladı. Udinese'de bu sezon 6 maçta oynayan ve 175 dakika sahada kalan 32 yaşındaki oyuncu Inter maçında gol atma başarısı gösterdi.

Tolgay Ali Arslan geçtiğimiz hafta oynanan Inter maçının ardından büyük bir şok yaşadı. Takım arkadaşlarıyla birlikte galibiyet sevinci yaşayan tecrübeli futbolcunun evinin bu sırada soyulduğu aktarıldı. TGR'de yer alan haberde; 32 yaşındaki oyuncunun evinden altın takılarla birlikte, 12 bin euro ve iki dizüstü bilgisayarın çalındığı kaydedildi. İtalya polisinin güvenlik kameralarını incelemeye aldığı ve soruşturmanın başladığı belirtildi.





"ALIŞTIM DİYEBİLİRİM"

Udinese kariyeri hakkında konuşan 32 yaşındaki oyuncu, "Udinese'de 3. senem. Alıştım diyebilirim. Bayağı iyi gidiyor bizim için. Çok güzel bir başlangıç yaptık. İnşallah devamı gelir. Çok iyi durumdayız" açıklamasını yaptı.

"KARİYERİMDEKİ EN ZOR MAÇLARDAN BİRİYDİ"

Fenerbahçe formasıyla Beşiktaş deplasmanında forma giydiği müsabaka hakkında konuşan Tolgay Ali Arslan, "Fenerbahçe formasıyla, Beşiktaş'ta oynadığım derbide orası çok zordu. Transfer döneminden sonra Beşiktaş stadyumuna geri döndüm. O maç, kariyerimdeki en zor maçlardan biriydi. Taraftarın tepkisi çok büyüktü" dedi.

"DÜRÜMÜN NE İŞİ VAR"

"Beşiktaş'ta soyunma odasında dürüm yedin mi" sorusuna Tolgay Ali Arslan, "Keşke yeseydim. Mantıklı düşününce dürümün soyunma odasına ne işi olur? Kimse izin vermez zaten buna. Benim anlamadığım konu buydu. Dürüm soyunma odasına devre arasında giremez ki. Benim için zor bir dönemdi. Ayrıldıktan sonra benim tepkim de iyi değildi. Bugün olsa değiştirirdim. Benim de hatalarım olmuştur. Ama soyunma odasında dürüm ya da başka bir şey yoktu" cevabını verdi.

Beşiktaş'ta en unutamadığı maçın Liverpool karşılaşması olduğunu açıklayan Tolgay Ali Arslan, "Unutamadığım an Liverpool golüydü. 4 senelik Beşiktaş maceram inanılmaz geçti, takım inanılmaz kaliteliydi. 2 şampiyonluk yaşadım. İnanılmaz bir aile ortamı vardı o dönemde, çok mutluydum. Beşiktaş bana çok şey kattı. Hep kalbimde olacak Beşiktaş" diye konuştu.

Türkiye'de yeniden futbol oynamak istemediğini belirten Tolgay Ali Arslan, "Taraftar affederse tabii ki gelirim, Beşiktaş çok büyük bir kulüp ama burada çok mutluyum. Dönmek istemiyorum şu anda öyle bir düşüncem yok" dedi.



