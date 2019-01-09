Tolgay Arslan'a Sadık Çiftpınar rötarı

Sadık Çiftpınar'da karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Beşiktaş arasındaki gerilim, Tolgay Arslan transferini de etkiledi. Kanarya, Sadık’ı ezeli rakibinden kapınca Kara Kartal, Tolgay konusunda işi ağırdan almaya başladı.

09 Ocak 2019, Çarşamba 05:44
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Tolgay Arslan'a Sadık Çiftpınar rötarı

Siyah-Beyazlılar’ın kadro dışı bıraktığı ve ardından özür dilemediği için affetmeyip, Antalya kampına da almadığı Tolgay Arslan’ın Fenerbahçe’ye transfer sürecinin uzamasındaki nedenler ortaya çıktı. Sarı-Lacivertliler’in, Yeni Malatyaspor’dan Sadık Çiftpınar’ı almasının, iki ezeli kulüp arasında tansiyonu biraz yükselttiği öğrenildi.

Sadık’a aynı anda Beşiktaş’ın da talip olduğu, ancak Siyah-Beyazlılar’ın fiyat yükseltmemesi sonrası oyuncunun Fener’e gittiği bildirildi. Bu durumun, Tolgay’la ilgili görüşmeleri de etkilediği öne sürüldü.

Sakin bekleyiş sürüyor

Başkan Fikret Orman’ın, Sadık’ın imzayı atmasının ardından Tolgay için “Kontratlı futbolcumuz, takımda kalabilir” demesinin altında da bu gerilimin yattığı iddia edildi. Fenerbahçe’nin, ortamın yumuşaması adına sakin bekleyişini sürdürdüğü, yıldız futbolcunun da kulüplerin anlaşmasını dört gözle beklediği gelen haberler arasında yer alıyor.

Yapılan teklif 2 milyon Euro

Beşiktaş’ta 2022’ye kadar sözleşmesi bulunan ve senelik 2.5 milyon Euro (15.6 milyon TL) kazanan Tolgay Arslan, Fenerbahçe ile her konuda anlaşmaya varmış durumda... Kulüplerin anlaşmasını bekleyen Tolgay’’a, Sarı-Lacivertliler’in 4 yıl için senelik 2 milyon Euro (12.5 milyon TL) civarında bir para önerdiği ve tecrübeli orta saha oyuncusunun da buna ‘Evet’ dediği öğrenildi.

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