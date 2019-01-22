Tolgay Arslan, Stuttgart yolcusu!

Siyah-Beyazlılar’da teknik direktör Şenol Güneş’in kararıyla kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan’ın yeni rotası belli oluyor... Yeterince verim alınamaması ve yıllık 2.5 milyon Euro’luk maaşı sebebiyle yönetimin yollarını ayırmayı planladığı tecrübeli ön libero için Fenerbahçe’nin ardından yeni bir talip ortaya çıktı. Sarı-Lacivertliler’den bu oyuncu için 5 milyon Euro ya da 3 milyon Euro artı Şener Özbayraklı’yı isteyen ancak olumsuz yanıt alan Beşiktaş’ın, Tolgay konusunda Almanya Bundesliga ekibi Stuttgart’la görüştüğü öğrenildi.

Eşi de gitmek istiyor

28 yaşındaki futbolcuyu 2 sezondur takipte bulunan Almanya ekibinin, Tolgay’ın satış listesinde bulunmasının ardından harekete geçtiği ve Siyah-Beyazlılar’la menacerler aracılığıyla ilk teması kurduğu bildirildi. İlk etapta Fenerbahçe’yle anlaşmasına rağmen Kanarya’nın Beşiktaş’la kendisi hakkında ortak bir noktada buluşamaması sonrasında rotasını Almanya’ya çeviren Tolgay’ın da, Bundesliga’ya dönmeye sıcak baktığı ifade edildi. Eşinin de Türkiye’den ayrılmayı istemesi sebebiyle Tolgay’ın, kulüplerin anlaşması halinde Almanya’ya gitmeye hazır olduğu belirtildi.

Form olarak hazır

Kadro dışı olması sebebiyle bireysel olarak hazırlıklarını kulübün Fulya’daki tesislerinde sürdüren Tolgay Arslan, kendisini form olarak hazır tutuyor... Takımdan ayrılma konusunda gün sayan tecrübeli futbolcu için Beşiktaş Yönetimi’nin Stuttgart’a kapıyı 5 milyon Euro’dan (30 milyon TL) açtığı ve pazarlıkların başladığı konuşuluyor.

Orhan Yıldırım