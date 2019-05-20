Tolgay Arslan son hafta yok

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a konuk oldu.

Mücadelenin 43. dakikasında 43. dakikada yaşanan ikili mücadele sonrası Taylan'la Hakan arasında yaşanan gerginlik bir anda saha geneline yayıldı. Kulübelerin de dahil olduğu tartışmalar hakem tarafından yatıştırıldı. Yaşanan tartışma sonrası Erzurumspor'da Hakan Arslan, Fenerbahçe'de de Tolgay Arslan sarı kart gören isimler oldu.

Tolgay Arslan bu kartla cezalı duruma düştü. Bu durumda tecrübeli futbolcu, Antalyaspor maçında sahada olamayacak.