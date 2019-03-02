Tolgay Arslan: Kazanmak zorundayız!

Beşiktaş derbisinin geride kaldığını belirten Tolgay Arslan, Çaykur Rizespor maçını mutlaka kazanmaları gerektiğini belirtti.

02 Mart 2019, Cumartesi 06:37
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Tolgay Arslan: Kazanmak zorundayız!

Ersun Yanal’ın orta sahadaki gözdesi Tolgay Arslan, Rize maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Gurbetçi orta saha oyuncusu, Beşiktaş derbisinin geride kaldığını söyleyerek, “Rize’ye karşı çok zor bir mücadeleye çıkacağız. Bir an önce puan tablosunun altından kurtulmak istiyoruz. Her maç bizim için final. Kazanmak zorundayız. Taraftarımızın desteği en önemli gücümüz olacak. Yeni bir galibiyet serisi başlatacağımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

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