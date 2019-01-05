Tolgay Arslan hakkında flaş transfer iddiası!

Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Tolgay Arslan'ın Siyah Beyazlı takımdaki geleceği belirsizliğini korurken 28 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir transfer iddiası geldi.

Çizme'de yayım yapan Tuttosport gazetesi, adı Fenerbahçe'yle de anılan merkez orta saha oyuncusuyla Serie A ekiplerinden Torino'nun ilgilendiğini yazdı.

Gazetenin ilk sayfadan duyurduğu haberde İtalyan kulübünün Pescara forması giyen Jose Machin'in yanı sıra Tolgay'ı da listesine aldığı ifade edildi. Siyah Beyazlılar'la 2022 yazına dek sözleşmesi bulunan Tolgay'ın güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler