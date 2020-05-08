Tolgay Arslan: Güçlü ve güzel bir ülkeyiz

Fenerbahçe’nin yıldız futbolcularından Tolgay Arslan, kulüp televizyonuna konuştu. Tolgay şunları söyledi: “Hocalarımız, fitness ekibi, Emre ağabey (Belözoğlu) evdeki süreçte bize çok dikkat ettiler. İnşallah kalan maçlarımızı da iyi tamamlar, sezonu kupayla bitiririz. Şu an en önemlisi herkesin sağlıklı olması. Elbette normal bir futbol ortamı olmayacak. Salgından birçok insan etkilendi. Bu beni çok üzdü. İnsanlar işe gidemiyor, para kazanamıyor. Herkesin çoluğu çocuğu var. Herkes birbirine yardımcı olsun. Bu süreci iyi atlatalım. Güçlü ve güzel bir ülkeyiz. Her şeyde bir hayır vardır. İnşallah bu süreci atlatarak güzel günlerimize döneceğiz.”