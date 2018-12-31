Fenerbahçe ile birlikte Galatasaray'ın da kadrosuna katmak için çaba sarf ettiği Beşiktaş'ın kadro dışı olan oyuncusu Tolgay Arslan'dan önemli bir hamle geldi. Beşiktaş'ta Güneş'ten ve takım arkadaşlarından özür dilediği yazılıp çizilen ve affedilmesi gündemde olan Tolgay'ın F.Bahçe'ye gitmek istediği öğrenildi.

FENERBAHÇE'NİN ELİ GÜÇLENDİ

Tolgay'ın hem kulübü Beşiktaş hem de kendisini transfer etmek isteyen Galatasaray'ı es geçip Fenerbahçe'ye gitmek istediğini söylemesi Sarı-Lacivertli kulübün bu transferde elini oldukça güçlendirdi.

HAMLE SIRASI F.BAHÇE'DE

Tolgay'ın özür dilemiş olmasına ve üzerinden süre geçmesine rağmen kendisi için müsbet bir adımın atılmaması üzerine kulübüne kırgın olduğu da gelen haberler arasında. Şimdi F.Bahçe'den bir hamle bekleniyor.

İKİ KULÜP MASAYA OTURACAK

Fenerbahçeli kurmayların en kısa sürede Beşiktaş yönetiminden randevu talep edeceği ve transferin şartlarını ve maliyetlerini masaya yatıracağı bildirildi. Önümüzdeki 1 hafta bu trnasferde kritik öneme sahip.

Kaynak: Takvim