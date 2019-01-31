Tolgay Arslan, Beşiktaş'a veda etti

Fenerbahçe'nin yeni transferi Tolgay Arslan, eski takımı Beşiktaş'a veda etti.

31 Ocak 2019, Perşembe 22:38
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Tolgay Arslan, Beşiktaş'a veda etti

Fenerbahçe'nin yeni transferi Tolgay Arslan, eski takımı Beşiktaş'a veda etti.

Sosyal medya hesabından kendisi üzerinde emeği olan herkese teşekkür eden Tolgay Arslan, "4 sene boyunca Beşiktaş'ın ekmeğini yedim. Başta Nevzat Demir Tesisleri'nde çalışan aşçı, güvenlik, garson ve malzemeci ağabeylerime teşekkür ederim. En son teşekkür ise beni zor zamanlarımda destekleyen Beşiktaş taraftarına. Hakkınızı helal edin" açıklamasını yaptı.

Tolgay Arslan bugün Fenerbahçe ile 3.5+1 yıllık sözleşme imzalamış ve yeni takımıyla ilk idmanına çıkmıştı.

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