Tolgay Arslan: Beşiktaş armasını bugüne kadar hiç öpmedim

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, evinde Göztepe'yi Ayew ve Moses'in ayağından bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. Geçtiğimiz hafta Malatyaspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, Göztepe galibiyetiyle bu sezon ilk kez 2'de 2 yaptı. Ligin ilk yarısında 16 puan toplayabilen Fenerbahçe, ikinci yarıdaki 3 maçta 7 puan topladı.

Mücadelenin ardından Fenerbahçe formasıyla ilk kez sahne olan Tolgay Arslan çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Tolgay'ın maç sonu basın mensuplarına yaptığı açıklama:

"Beşiktaş armasını bugüne kadar hiç öpmedim, ilk kez yaptım bunu."

"Buraya geldiğimde herkes Türkiye'nin en büyük camiasının Fenerbahçe olduğunu söyledi, ben de bugün buna şahit oldum."