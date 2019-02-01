Tolgay Arslan: Beşiktaş armasını bugüne kadar hiç öpmedim

Fenerbahçe'nin yeni transferi Tolgay Arslan, yeni takımıyla çıktığı ilk maç olan Gzötepe karşılaşmasının ardından çok tartışılacak açıklamalarda imza attı.

01 Şubat 2019, Cuma 23:27
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Tolgay Arslan: Beşiktaş armasını bugüne kadar hiç öpmedim

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, evinde Göztepe'yi Ayew ve Moses'in ayağından bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti. Geçtiğimiz hafta Malatyaspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, Göztepe galibiyetiyle bu sezon ilk kez 2'de 2 yaptı. Ligin ilk yarısında 16 puan toplayabilen Fenerbahçe, ikinci yarıdaki 3 maçta 7 puan topladı.

Mücadelenin ardından Fenerbahçe formasıyla ilk kez sahne olan Tolgay Arslan çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Tolgay'ın maç sonu basın mensuplarına yaptığı açıklama:

"Beşiktaş armasını bugüne kadar hiç öpmedim, ilk kez yaptım bunu."

"Buraya geldiğimde herkes Türkiye'nin en büyük camiasının Fenerbahçe olduğunu söyledi, ben de bugün buna şahit oldum."

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