Tolgay Arslan açık kapatıyor

Gelir gelmez hem teknik heyetin hem de tribünlerin ilgi odağı olan Tolgay Arslan, lige verilen arada açık kapatıyor. Ersun Yanal’ın gözdeleri arasına giren gurbetçi, özellikle Ankaragücü ve Galatasaray maçlarında yine takımının orta alandaki en önemli silahları arasında yer alacak.

Oyuncusunu bu zorlu maçlar öncesi motive etmenin uğraşını veren tecrübeli çalıştırıcı, Samandıra’da yapılan idmanlarda Tolgay Arslan ile yakından ilgileniyor, güvenini perçinliyor.

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