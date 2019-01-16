Tolgay Arslan 38 milyon TL!

Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, Serdar Aziz ile birlikte Tolgay Arslan’ın Sarı-Lacivertli kulübe gelmek istediklerini açıklamıştı. Bu gelişmenin ardından gözler Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki Tolgay pazarlığına çevrilmişti.

Görüşmeleri Siyah-Beyazlı ekibin ikinci başkanı Serdar Adalı ile Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy yürütüyordu. Tolgay için Beşiktaş’a gelen ilk teklif, Kartal’ın talip olduğu sağ bek Şener artı 2 milyon Euro’ydu. Bu öneri kabul görmeyince Kanarya ikinci hamlesini yapıp Şener, Valbuena artı 1 milyon Euro teklif etmişti.

Fenerbahçe’ye bildirildi

Bu gelişmenin ardından Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Adalı ile yaptığı görüşmede gelişmeleri masaya yatırdı. Fenerbahçe’nin son önerisini de kabul etmeyen Orman’ın, “Eğer Tolgay’ı almak istiyorlar ise Şener artı 4 milyon Euro verirler.

Takas işlerine gelmeyecekse 6 milyon Euro nakit parayı gözden çıkaracaklar. Tolgay çok üst düzey ve piyasası olan bir oyuncumuz. 2022 yılına kadar de sözleşmemiz var. Şartlarımız yerine gelmezse takım ile ay sonundan itibaren devam eder” dedi. Başkan ile yaptığı görüşmenin ardından Serdar Adalı durumu Semih Özsoy ile paylaştı, ayrıca Tolgay’a da bilgi verildi.

Orhan Yıldırım