5 Ekim Cuma İstanbul at yarış tahminleri... Fanatik hipodrom yazarı Tolgahan İmal günün programını değerlendirdi.

HÜRAT risk etmeye değer!

1.AYAK: Kısa yarış hayatında tatminkar yarışlara imza atan Esmerbal’ın, son dönemin çıkıştaki aygırı Torok’tan verdiği temsilcisi HÜRAT, sahaya ilk geldiği günlerde satılık listesindeyken bir şekilde satılmadı ve değerli dostum Murat Dıragumandan’da koşmaya başladı. Yarış hayatına deneyimli rakipleri arasında kazanarak başlayan yetenekli tay, akabindeki yarışlarında ise etkili koşmaya devam etti. Son startında faullere maruz kalmasaydı ikincilik elde edebilirdi. Son metrelerdeki kuvvetli ataklarıyla, süratli gidecek mücadeleyi lehine çevirmesini bekliyorum. Günün bankosu olarak risk alamaya değer görüyorum.

2.AYAK: Güzel eşkali ve nispeten yeterli performanslarıyla DENİZ KÖPÜĞÜ ve son metrelerdeki kuvvetli ataklarıyla takibimdeki taylardan birisi olan KARTAL KIZ ikilisini bir adım önde görüyorum. Grubun deneyimli taylarından GÖKTEKİNBEY ve bir türlü kazanmayı başaramasa da her an şanssızlığını kırabilecek durumdaki BUĞRAHAN ise mutlak suretle kuponlardaki yerini alması gereken isimlerdir.

3.AYAK: G1 Byerley Turk Koşusunda, son zamanların en çekişmeli ve sonucu merakla beklenen mücadelesini izleyeceğiz. Başka bir deyişle düğüm çözülecek! Önde kurduğu etkili temposunu üstün karakter ve kalitesiyle son metrelere kadar koruyarak inanılmaz işler başaran GOOD CURRY, birinciliklerine önemli bir halka daha ekleyebilir. Son yarışında zoru başaran klas safkan COOGER, bir kez daha güçlü rakibini geçebilir. Bu pist ve mesafenin en iyilerinden BIG BROWN ise birincilik mücadelesinin içinde olacak diğer isimdir. Bu üç safkan arasındaki amansız mücadelenin galibinin ganyan olacağı kanaatindeyim.

4.AYAK: İstanbul’un Kurtuluşu Koşusunda, yıllardır farklı pist, farklı mesafe, farklı hipodromlarda ve ağır kilolar altında katıldığı yarışlarında başarıdan başarıya koşan GÜMBÜRGÜMBÜR, sıklet dezavantajına rağmen favorimdir. Önde boş kaldığında rakip tanımayan ULUKIZ, son metrelerde sert gelebilen AMANKAYA, sık ama istikrarlı koşan ÖZALAK, son haftalarda çıkış yakalayan BUDAKHAN ve eski günlerine dönmeye çalışan ERTEMİZ ise favorinin en ufak hatasını geri çevirmeyecek durumdaki rakipleridir.

5.AYAK: Uzun süren sessizliğine nihayet kazanarak son veren BALTACI, devam eden formuyla bir kez daha potoyu önde geçebilir. Sonlardaki ataklarıyla GENÇBERK, beklenmedik anlarda sahneye çıkabilen ONURŞAH, yarış görerek formunu geliştiren UMUTLU, tam mesafesinde koşan CANYOLDAŞ ve formunda ciddi gelişmeler olan MİRZALAĞA ise sırasıyla rakip olarak değerlendirmeye alınması gereken isimlerdir.

6.AYAK: Şampiyon Uçanbey’in tam kardeşi olan Behice’nin temsilcisi BEYHANEFE, ilk startında çok güçlü rakibine yapacak bir şey olmasınca ikinciliğe razı olmuştu. Akabinde katıldığı yarışında ise yine ikincilikten öteye gidemedi. Ancak potoya doğru aksiyonlarını düzeltip, kolaylaması ile dikkatime takılmayı başardı. Artan tecrübesiyle kalitesine yakışır bir performansa imza atarak potoya uzanabilir. İlk kez çıktığı çim pistte tatminkar bir performansa imza atan YURTYAPAN ise hata kollayacak öncelikli rakibidir. Şansınız ve bahtınız açık olsun…

( 6 ) ( 4.6.5.2 ) ( 5.3.2 ) ( 1.7.4.6.2.3 ) ( 6.7.5.2.3.4 ) ( 1.8 )