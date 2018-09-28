28 Eylül Cuma İstanbul at yarış tahminleri. Fanatik Hipodrom yazarı Tolgahan İmal günün programını değerlendirdi.

İyi kan aldatmaz, 26.Kemiyetülırak yanıltmaz!

1.AYAK: Şatış-3 Koşuda, bu gruplarda her daim etkili koşabilen KRALSIN ilk şans verdiğim isimdir. Güzel eşkaline yakışır performanslara imza atan CARUSO, son yarışında önde çok sert tempoda giden ve potoya yakın jokeyini düşürdüğü için tabela dışı kalan GÜMÜŞ KAFES, kazandığı yarışında göz kamaştıran CERENSEL ve bu koşu için Adana’dan gelen CAPTAIN CEMO ise ilk planda önereceğim diğer safkanlar.

2.AYAK: 3 yaşlı İngilizler’in Şartlı-3 mücadelesinde, üst üste dördüncülükler elde eden PAÇİ, son yarışlarından daha iyisini yapabilecek kapasitedeki SLIENT WISPER, gününde olduğunda daha sert gruplarda tabela içinde gelen APA AZA, sonlardaki ataklarıyla WINE FOR WINNERS, takibimdeki isimlerden WINNERS PRIDE, son yarışlarının izlerini silmek isteyen DİABOLİK, sıkıntılarından arınması halinde MOLTO BENE ve bu gruplarda daima iş yapabilecek kapasitedeki ROYAL GIRL sıralamasını son isme kadar değerlendirmeye alalım.

3.AYAK: Türk Arap atçılığına damga vuran ve tek başına kaliteyi ciddi anlamda ileriye taşıyan 26.Kemiyetülırak, sayısız şampiyonun pedigrisinde gözümüze çarpmakta. Bu isimler arasında Yavuzhan, Haberbatur, Odin, Odinhan, Bozdağ ve Dayıbey bir çırpıda aklıma gelenler. Yine aynı anne hattından gelen Birgi’nin yetenekli kızı Birgican’ı da bu koşudaki SERDÜMEN’in annesi olarak görüyoruz. Babasının da efsane şampiyonlardan Tamerinoğlu olduğunu düşünürsek ve bu aygırın temsilcilerinin daha ziyade 4’lüden sonra başarılı olduğunu hatırlarsak, SERDÜMEN’in bu yılki başarılarının tesadüfi olmadığını görebiliriz. Son yarışını kazanırken düzlükteki kolay aksiyonlarıyla hayranlık uyandıran safkan, yakaladığı üstün formuyla bir kez daha kazanmaya yakındır. Günün bankosu olarak FANATİK HİPODROM okurlarına önermekte beis görmüyorum.

4.AYAK: G2 Dumlupınar Koşusunda, ithal kısrak Allıbahar’ın şampiyon temsilcisi SAADIN GÜCÜ, özellikle kısa ve orta mesafelerde pist gözetmeksizin birbirinden başarılı performanslara imza atmakta. Son yarışını kazanırken zorlanmayan klas safkan, benzer koşullarda katılacağı bu koşuyu da kazanmaya yakındır. Henüz çimde birinciliği olmasa da üstün kalitesiyle her an bu istatistiği değiştirebileceğini düşündüğüm BATMAN ASLANI ilk ve sert rakibidir. Son yarışında ciddi anlamda yol bulmakta zorlanmasına rağmen aralardan bir anda çıkarak kazanmasını bilen DENİZİM ve bu mesafeleri daha iyi koşan kalite safkan TALİPHAN ise hata kollayacak isimlerdir.

5.AYAK: Bu koşuyla birlikte ilk kez piste çıkacak taylarımıza sağlıklı ve başarılı bir yarış hayatı temenni ederek koşunun kritiğine geçiyorum. Süper kısrak Selenay’ın, Kaizbert gibi bir aygırdan verdiği tayı BARBAROSBEY, aynı zamanda annesinin tek yavrusu olması özelliği taşıyor. Güçlü kan hattıyla yarış hayatına kazanarak başlayabilir. Efsane Kafkaslı ile aynı anne hattından gelen BEHİÇEFE, koşan tüm temsilcileri yarış kazanma başarısı gösteren Afitap’ın temsilcisi ÖZBATU, Turbo temsilcisi BABATURBO ve sürprizde BABA NAKKAŞ ise ihmal edilmemesi gereken rakipleridir.

6.AYAK: Günün son ayağında, bu gibi mesafelerde etkili yarışlar koşabilen ELMASINKIZI, hızla eski formuna kavuşmaya başlayan TUMBULZELE ve ağır sıkletine rağmen kalitesiyle GÜZELKAYA üçlüsünü grubun bir adım önünde görüyorum. Şansınız ve bahtınız açık olsun.

( 3.2.5.4.1 ) ( 7.5.2.1.10.12.3.8 ) ( 6 ) ( 5.3.1.6 ) ( 3.4.5.2.1 ) (3.4.1)