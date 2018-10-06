6 Ekim Cumartesi Ankara at yarış tahminleri... Fanatik hipodrom yazarı Tolgahan İmal günün programını değerlendirdi.

Yarış gören SCAMP, bu kez kalitesini yansıtır…

1.AYAK: 103 handikap puanı ile dikkat çeken SCAMP, çim pistte çok eksik olmasına rağmen Gazi Koşusu macerasına atıldığı için sonrasında bir türlü toparlanamadı ve uzun süre pistlerden ayrı kaldı. Neredeyse bir yıl sonra galop niyetine katıldığı yarışında ise apranti idaresinde çok da zorlanmadan altıncı oldu. Eksik galoplarına rağmen düzlüğe çıkılırken istekli fuleleri ile dikkatime takılan yetenekli safkan, çok daha hazır durumda katılacağı mücadeleyi lehine çevirebilir. Biraz da risk alarak değerli okurlarımıza günün bankosu olarak öneriyorum.

2.AYAK: Arap taylarının Handikap-14 mücadelesinde, Adana çimindeki son startında güçlü rakipleri arasında tabelayı tamamlayan İBOBERK, güçlü bir anne kan hattının mensubu olan ER MEYDANI, henüz en iyi yarışını koşmayan YARAMAZ, kazandığı yarışında düzlüğe çıkılır çıkılmaz aniden hızlanarak dikkat çeken ZEKİ DAYI ve sürprizde DOĞANŞAH sıralamasını mümkün olan son isme kadar değerlendirmeye alalım.

3.AYAK: Sir Percy Loraine Koşusunda, safkanlar arasındaki sıklet farklarının neticeye direkt olarak etki edeceğini düşünüyorum. İnişli çıkışlı performanslarıyla dikkat çeken SERHUNCAN, kariyerinde G1 TJK galibiyeti elde etmeyi başarmış bir isim. Son startında çok sert rakipleri arasında tabela dışı kalsa da bu kez lehine koşullar altında daha iyi bir yerde gelmesini bekliyorum. Uygun sıkleti ve seri stiliyle bir solukta bitirmeye çalışacak olan GINA MONTANA, usta jokeyinin tercihiyle ONEANDONLY ve stiline uygun jokeyini bulan ERSÖZLÜ ise ihmal edilmemesi gereken rakipleridir.

4.AYAK: Kraliçe II.Elizabeth Koşusunda, yarış hayatına üst üste iki birincilikle başlayarak bizleri umutlandıran SKYMOON, üçüncü startında İstanbul’a gelirken bayram trafiği sebebiyle uzun süre araçta kalarak sıkıntı yaşayarak ve bekleneni veremedi. Ancak yeniden döndüğü Ankara’da etkili yarışlarına kaldığı yerden devam etmesini bildi. Her geçen gün aşama kaydeden safkan, Gökay abinin yüzünü bir kez daha güldürebilir. Bu jenerasyonun en iyi taylarından birisi olmasının yanı sıra efsane şampiyon Ribella’nın temsilcisi olması sebebiyle ayrı bir sempati duyduğum PADRE PADRONE ise son metrelerdeki güçlü ataklarıyla rakiplerine hakim olabilir. İki safkanı ayrımsız şekilde değerlendirmeye alalım.

5.AYAK: Denk güçteki Arap atlarının mücadelesinde, bilinen süratiyle ERKMEN, bu gruplarda her zaman iş yapabilecek potansiyelde olan ŞÜKRÜ, son metrelerde devreye girebilen BAŞPEHLİVAN, kısa ara sonrası dinçlikle iyi koşmasını beklediğim AKHUN ve kazanmakta zorlansa da mütemadiyen iyi koşan PARPALİ sırlamasını imkanlar oranında kuponlarımıza işaretleyelim.

6.AYAK: Arap taylarının maiden mücadelesinde, son yarışında erken yürüdüğü için tabela dışı kalan SİVEREK ASMASI, her geçen gün formunu geliştiren HIRSLI ve Bursa’daki son yarışında jokeyinin etkili olamaması sebebiyle üçüncülükten öteye gidemeyen MEMNUNEM üçlüsünü öncelikle değerlendirelim. ESMAGÜL, GANİMET, BENLİBİRSEN ve ASRI SAADET ise bir sonraki adımda ilave edilmelidir. Şansınız ve bahtınız açık olsun…

( 7 ) ( 2.4.6.8.3 ) ( 3.7.6.2 ) ( 5.4 ) ( 1.4.6.5.2 ) ( 11.6.10.3.4.2.1 )