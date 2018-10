4 Ekim Perşembe Ankara at yarış tahminleri. Fanatik Hipodrom yazarı Tolgahan İmal günün programını değerlendirdi.

En sağlamı AYBARS!

1.AYAK: Şartlı-1 koşuda yarış hayatına başlayacak taylarımızın ayaklarının her daim düz basmasını temenni ederek günün kritiğine geçiyorum. Distant Shining gibi bir safkanın tam kardeşi olan ALKANDROS, yeterli hazırlıklarıyla kazanarak başlayabilir. Ekonomik kuponlar için banko yazma riskine değer. Temsilcileri kendisini göstermeye başkayan Utopia’nın pişkin görünen tayı LUMINESCENCE, süratli kısrak Pamuk Prenses’in tayı GÜNEYCAN, pedigrisi itibariyle çim pistte idmanlarından daha iyi koşmasını beklediğim ES MATADOR, yüksek kan hattıyla VARAN EFE ve iyi ellerde hazırlanan KÖKLÜ ÇOCUK ise ihmal edilmemesi gereken diğer taylardır.

2.AYAK: Bu mesafelerde tatminkar performansları bulunan TURBOCU’nun son startına itibar etmiyorum. Lehine koşullar altında ve yetenekli aprantisi idaresinde favorimdir. Önde istediği avansı alması durumunda farklı koşabilen TAKIL BERİ, kazandığı yarışında iç kulvardan gerçekleştirdiği atakları dikkat çekici olan MAHREM, fit durumdaki ARAYEKYİ, hızla formunu geliştiren MELEKSİMA ve ne zaman nasıl koşacağı belli olmayan CABBAR REİS ise bu zorlu koşuda sırasıyla önereceğim diğer isimler.

3.AYAK: Yakın güçteki İngiliz atlarının bir araya geldiği mücadelede net bir ayrımdan söz etmek imkansız. Her şeye rağmen piste aşina olması sebebiyle NESTOR favorim. İstenilen seviyeye gelen BORANTAY, her an kazanabilecek potansiyelde olan JETTAY, klas jokeyinin tercihiyle ANKARALI, sıklet avantajıyla BAY JAK, nitelikli kısrak PIRGOS ve Sadettin Boyraz ile farklı koşan SAN MARINO ile rahat bir yarış izlemeyi öneriyorum.

4.AYAK: Ankara’nın simgelerinden Kuğulu Park adına düzenlenen koşuda, birbirlerine muhtelif zamanlarda hakim olabilen İngiliz kısraklarını izleyeceğiz. Süratli gideceği gün gibi aşikar mücadelenin son düzlüğünde gerçekleştireceği atakları ile RUN FOR DERYA, starttan sağlıklı çıkması durumunda HAFO, eski formuna sonunda kavuşan PEARL GEM, istikrarlı yarışları ile dikkat çeken OVER ALL, bu kez hemcinsleri arasında INVICIBLE WOMEN ve kısa mesafeye rağmen sprintini yetiştirebilirse VICTORY CRY sıralamasını son ime kadar takip edelim.

5.AYAK: Günün bir diğer Şartlı-1 koşusunda, Sky Wolf’un anneden kardeşi olan STRONG HOLD, uzun işlerindeki tatminkar görünümü ile favorimdir. Capucıno gibi bir kısrağın tayı olan RING OF FIRE, yarış hayatı çok başarılı Tenedos ve Hakeem’in mahsulü CASH TO MASTER, Headman gibi bir atın anne kardeşi TONGA ve çok sayıda galobu bulunan WIND BLAST ise sırasıyla rakip olarak gördüğüm taylardır.

6.AYAK: Güzel eşkali, güçlü pedigrisi, ekürisi ve tecrübeli rakipleri arasındaki son muhteşem yarışıyla ön plana çıkan AYBARS’a uygun grupta güvenebiliriz. Günün bankosu olarak FANATİK HİPODROM okurlarına önrimdir. Şansınız ve bahtınız açık olsun…

( 1 ) ( 1.7.3.8.5.10 ) ( 2.1.4.5.7.3.6 ) ( 3.1.7.5.2.4 ) ( 6.4.1.7.8 ) ( 2 )