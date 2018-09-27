27 Eylül Perşembe Ankara At yarış tahminleri. Fanatik Hipodrom yazarı Tolgahan İmal günün programını değerlendirdi.

BUMBAİ ve DRAVE FASTER’a güveniyorum…

1.AYAK: Özellikle anne hattından uzun mesafeye çok yatkın olan JAMES BOND, son kum yarışında ciddi şekilde startta tereddüt göstermesine rağmen rakiplerini sürklase ederek kazanmasını bildi. Bu etkileyici performansı ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Daha iyi olduğu çim pistte de benzer bir performans ortaya koyabilirse kazanması zor olmaz. Koşunun temposunu tayin eden olan PERCEPTION, bitiriş derecesini de tayin edebilir. Son yarışında olduğu gibi startta fazla oyalanmazsa LITTLE KING, son yarışında önünde rakibinin devrilmesi sonucu sprintinde geciken, bir yarış önce de yol bulamayarak dışarıya açılan ALBANY ve bu mesafeleri iyi koşan FALEZ ise ihmal edilmemesi gereken diğer isimlerdir.

2.AYAK: Yarış gördükçe aşama kaydeden MAHKUMADAM, lehine pist koşullarında ve etkili jokeyi idaresinde favorimdir. Son startında Bursa’da daha güçlü rakipleri arasında varlık gösteremeyen BADE HANIM, ekürisiyle birlikte ÖZGÜZEL, inişli çıkışlı performanslar gösteren ULUKAAN ve yarış gördükten sonra daha iyi duruma gelen ASİ BİLGİN ise favorinin hemen ardından ilk planda düşünülmesi gereken diğer taylar.

3.AYAK: Eyerleme mahalinde yakından gördükten sonra ciddi anlamda beğenimi kazanan BUMBAİ, o günden sonra katıldığı ve kazandığı tüm yarışlarında banko olarak önerdiğim isimdi. Safkan da beni yanıltmadan kazanmaya devam etmekte. Bugün de yatkın olduğu pistte ve sevdiği mesafede start alacak olup, birincilik serisine devam edeceği kanaatindeyim. Günün ilk bankosu olarak okurlarımıza önerimdir.

4.AYAK: Ankara Atlı Spor Koşusunda, bu mesafeyi iyi koşabilen isimlerin keyifli mücadelesini izleyeceğiz. Bu isimler arasında çok güçlü pedigrisiyle takibimde olanı ise DRAVE FASTER! Safkanın babası İnvinsible Spirit, İrlanda’nın en yüksek bedelle aşım yapan aygırlarından biri olarak dikkat çekmekte. Ülkemizdeki az sayıda temsilcisinden birisi olan DRAVE FASTER ise yarış hayatına çok gösterişli başlamasına rağmen devamını istenilen şekilde getirememişti. Son yarışlarında nispeten toparlanan kalite safkanın, bu kadar iyi durumdayken kazanma ihtimali hayli yüksek. Günün ikinci bankosu olarak risk edebiliriz.

5.AYAK: Arap taylarının maiden mücadelesinde, son startında pistte gezinmesine rağmen etkili bir ikincilik elde eden MALATYA SERDARI, A Keen Queen gibi bir kısrağın soyundan gelen YENİ KRAL, yarış gördükçe formunu geliştiren DAĞBERKHAN, istikrarlı yarışlarıyla AKILLIOL, güçlü kan hattıyla KARAKEÇİAĞASI, formda jokeyiyle ZİLANIM ve henüz gerçek gücünü yansıtmayan TÜRKMEN sıralamasını son isme kadar değerlendirmeye almalıyız.

6.AYAK: İstanbul’daki son yarışını önemsemediğim PASTOR, ara sonrası nefes sıkıntısı yaşamazsa AKAN BULUT, son yarışlarında kıpırdayan OCEAN DRIVE, her an ters koşma ihtimali bulunan DEDEM MEHMET, son haftalarda kendisini bulan DİDACTİC, tabeladan düşmeyen DEAR MOLLY, sonlardaki ataklarıyla BIG CHAMP, MAJOR TROWBACK ve dinçlik yarışı yapma ihtimaline karşı WELKIN arasındaki mücadelenin ganyan olacak ismi belirleyeceği kanaatindeyim. Şansınız ve bahtınız açık olsun…

( 2.4.6.7.8 ) ( 2.7.9.5.6 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4.6.2.1.3.11.5 ) ( 1.4.8.12.2.11.5.7.6 )