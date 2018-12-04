Tolga Zengin ve Caner Erkin ifade verdi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Beşiktaşlı futbolcular Tolga Zengin ve Caner Erkin ile futbol A takımı idari sorumlusu Hüseyin Erdinç Gültekin ifade vermek üzere Anadolu Adalet Sarayına geldi.

Soruşturmayı yürüten Basın ve Spor Suçları Savcısı Ahmet Aslan'a çıkan futbolcular ile Gültekin, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeden ayrıldı.

Savcılığın söz konusu 3 kişinin "müşteki-şüpheli" sıfatıyla ifadelerine başvurduğu öğrenildi.

Futbolculardan Tolga Zengin, ifade verme işleminin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında ifade verdiğini söyleyerek, "Derbiyle ilgili birkaç şey vardı, onları sormak için çağırdı. Yaşanan olaylarla alakalı müşteki, güvenlik görevlisiyle alakalı olarak şüpheli sıfatıyla ifade verdim. Güvenlik görevlisi şikayetçi olmuş. Problem yok, kamera görüntüleri var." dedi.

Öte yandan soruşturma kapsamında daha önce Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de "müşteki" sıfatıyla ifade vermişti. Güneş ifadesinde, Türk futbolu adına yaşananlar nedeniyle üzgün olduğunu, şahsi olarak kimseden şikayetçi olmadığını söylemişti.

İHA