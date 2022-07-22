Altay'la yeniden sözleşme yenileyen Tolga, "Geçen sezon sezonu kötü kapattık. Zor bir sezonu geride bıraktık. Bir alt lige düşmenin moral bozukluğu ile herkes kendine zaman tanıdı. O dönem kalıp kalmamak adına bir düşüncem yoktu, ailemle vakit geçirmem geriyordu. Burada 2 yıllık bir geçmişim vardı. Önceliğim hep Altay'dı. Zaten yöneticilerle hep görüşüyorduk. Yeni başkan tam sezon sonuna denk geldi. Günler ilerledikçe görüşmeler başladı. Yeni projeler kafama yattı. Allah'a şükür her şey iyi gelişti ve Altay'da kaldım" dedi.

Birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Tolga Ünla, "Burada birlik olmamız gerekiyor. Zaten imza atmadan bu birlikteliğin sağlandığını gördüm. Takımımızda gençlerimiz de var. Elimizden geldiği kadarıyla genç futbolcularımıza iyi örnek olacağız. Gençlerin motive olması bizi de motive etti ve mutlu etti. Aile ortamına kavuştuk. Kaçırdığım idmanlar oldu, onları telafi etmeye çalışıyorum. En önemli olan şey sakatlanmamak. Kendimize çok iyi bakıyoruz, özellikle bu sezon çok daha iyi bakmamız gerekiyor. Sezon başına kadar hepimiz hazır olacağız" yorumunu yaptı.

DHA