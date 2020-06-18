Önceki yıllarda da Fenerbahçe alt yapısında görev alan, Merih Demiral da olmak üzere Türk futboluna çok sayıda yıldızın kazanılmasında payı olan ve şu anda da Altınordu'da görev yapan Tolga Şanbay, FANATİK'e konuştu. Ülke futbolunun son zamanlardaki en büyük yeteneklerinden biri olan Merih Demiral'ı değerlendiren Şanbay, ayrıca Fenerbahçe akademisinde bir arada çalıştıkları Oğuz Kağan Güçtekin, Tarık Çetin ve Burak Albayrak'la ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Tolga Şanbay ile yaptığımız röportaj...

Merih Demiral hakkında neler söylersiniz? İlk olarak onu Fenerbahçe'ye alan sizsiniz. Onun gelişimini nasıl değerlendiriyorusunuz?

Merih Demiral'ı ilk olarak Karamürsel'den biz Fenerbahçe'ye aldırdık. Bir hazırlık maçı düzenledik ve Merih de orada forma giydi. O maçta kolunda çatlak oluşmuştu daha ilk maçında. Onu bizzat Karamürsel'den alıp getirdik. Akademiye alınması çok ısrarcı oldum. Merih'i izlerken o an ne hissediyorsam şu anda da izlerken aynı duyguları hissediyorum. Aynı mücadele örneğini ve gelişimini sürdürmeye devam ediyor.

Altyapı denilince birçok soru akla geliyor. Özellikle ülkemizde bir türlü oturtulamayan bir sistem var. Bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz?

Akademi ile A takım arasında belli bir seviye farkı var. Toplam akademideki oyuncuların yüzde 100'üne odaklanmak mümkün değil. O yüzden yüzde 10'luk bir dilimine odaklanıyoruz genelde. 10 oyuncu içerisinden biri A takım seviyesinde ise diğer 9 ismi A takımda katkı veren oyuncular haline getirmek için doğru planlama yapmaya çalışıyoruz. Şu anda altyapı konusunda Fenerbahçe'nin ciddi atılımlar yaptığını görüyoruz. Bunlar yakın gelecekte meyvesini mutlaka verecektir.

'Tarık Çetin çok potansiyelli'

9 yıl boyunca Fenerbahçe'de çalıştım. Futbolcuyken Kocaelispor'dan trasnfer olmuştum. Ardından da kulübün akademisinde yıllarca görev yaptım. Şu anda yetiştirdiğimiz ve Süper Lig ile TFF 1.Lig'de kendisini gösteren birçok oyuncumuz var. Onlardan isimlerini saymak gerekirse, Oğuz Kağan Güçtekin, Tarık Çetin ve Burak Albayrak isimlerini söyleyebilirim. Özellikle Tarık çok potansiyelli ve çok kaliteli bir oyuncu. Doğru planlama ile ciddi işlere imza atabileceğini biliyorum. Diğer arkadaşlarımız da gelişime ne kadar açık olursa o kadar üst seviyelere çıkabilirler.

Fenerbahçe'nin son dönemde en çok konuşulan ismi Ömer Faruk Beyaz hakkında düşünceleriniz neler? Beraber çalışma ya da genç futbolcuyu gözlemleme fırsatınız oldu mu?

Bizim zamanımızda U13 takımında oynuyordu Ömer Faruk Beyaz. Futbol özyetenekleri çok üst seviyede bir futbolcu. Bu becerilerini yeteneğe çevirmeli. Gelişimini doğru şekilde tamamlarsa ciddi bir potansiyele sahip.

Mehmet Caner Kolağasıgil / FANATİK ÖZEL