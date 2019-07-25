Tolga Geçim: Yenilgiyi kabul etmeyeceğiz!

Röportaj: Gökhan German

Yıllarca Banvit ve altyapı milli takımlarında birçok başarı kazanan Tolga Geçim, bu sezon Euroleague finalisti Anadolu Efes’e transfer oldu. Şu anda da A Milli Takım’ın aday kadrosu ile beraber Slovenya’da, Dünya Kupası’na hazırlanıyor. Türk basketbolunun genç yıldızı Tolga, Efes’teki hedeflerini ve Dünya Kupası ile ilgili düşüncelerini FANATİK’e anlattı.

Yetiştiğin ve uzun yıllar oynadığın kulüpten ayrılıp Efes’e geldin. Neler hissediyorsun?

‘Profesyonel olmalıyız’

Bu yaz değişik duygular içerisindeydim. Büyüdüğüm ve 2008 yılından bu yana oynadığım Banvit’e veda ettim. Üzgünüm ama bizler profesyonel sporcularız. Bir üst kademeye geçeceğimiz günleri bekliyoruz. Ben de gelen teklifi değerlendirip Anadolu Efes gibi Avrupa’nın en iyi takımlarından birine gittim.

İlk defa Euroleague’de oynayacaksın. Hazır mısın bu seviyeye?

‘Kendime güveniyorum’

Banvit’te Eurocup ve Şampiyonlar Ligi oynadım. Euroleague gibi en üst seviye bir ligde oynamak için kendimi hazır hissediyorum. Ligde zaten yıllardır Euroleague takımlarına karşı oynuyorum. Bana gelen bu fırsatı değerlendirmek istiyorum. Kendime güvendiğimi söyleyebilirim.

Dünya Kupası’na hazırlanıyorsunuz. Çin’de kendinizi nerede görüyorsun?

‘Genç kaliteli ama’

Elemelerde iyi mücadele ettik ve Dünya Kupası hakkını kazandık. Zor bir gruptayız. ABD ile eşleştik. Ülke basketbolu olarak iyi bir yerde olduğumuzu düşünüyorum. Genç ama kaliteli bir takımız. Bütün potansiyelimizi sahaya yansıtabilirsek başarılı olacağımızı düşünüyorum.

Altyapılarda madalyalar kazandınız. A Takım’a sıra gelmedi mi?

‘Bizim için avantaj’

Hedefimiz 95-97 jenerasyonu ile Olimpiyatlar’a katılmaktı. Uzun yıllardır birbirimizi tanıyoruz. A Takım düzeyinde de karşılıklı oynadık. Bu bizim için avantaj. Tabii ki A Milli Takım seviyesinde de aynı başarıları yakalamak istiyoruz.