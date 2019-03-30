Tolga Geçim: "Play-off’a kalmak istiyoruz"

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 24. haftasında konuk olduğu Afyon Belediyespor’u 96-90 yenen Banvit’in kaptanı Tolga Geçim, maçın başından itibaren iyi bir mücadele ortaya koyduklarını aktardı.

30 Mart 2019, Cumartesi 19:58
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Tolga Geçim: 'Play-off’a kalmak istiyoruz'

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 24. haftasında konuk olduğu Afyon Belediyespor’u 96-90 yenen Banvit’in kaptanı Tolga Geçim, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Afyon Belediyespor karşısında maçın başından itibaren iyi bir mücadele ortaya koyduklarını aktaran Tolga Geçim, üçüncü periyotta skorda farkı açtıklarını ancak rakiplerinin taraftar desteğiyle farkı kapattığını vurguladı.

Final periyodunda Afyon Belediyespor’un maça ortak olduğunu belirten Tolga Geçim, "Birkaç kilit defansla maçın sonunu getirdiğimizi düşünüyorum. Galibiyet serisine devam edip play-off’a kalmak istiyoruz. Afyon Belediyespor’u da mücadelesinden dolayı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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