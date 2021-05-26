Tolga Geçim: Her zaman iyi bir takım olduğumuzu biliyorduk

25 yaşındaki sporcu, Almanya yolculuğu öncesinde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Geçtiğimiz sezonun pandemi sebebiyle yarıda kalmasının bu sezon başında kendilerini olumsuz etkilediğini anlatan Tolga, buna rağmen kendilerini iyi toparladıklarını belirtti.

Pandemi sürecinin tüm takımlara tesir ettiğini hatırlatan Tolga, "Dörtlü Final’de Avrupa’nın iyi 4 takımı var ama eğer biz iyi basketbol oynayıp, sahada mücadele edersek bence favorinin biz olduğunu düşünüyorum. 2 sene önce finalde kaybetmiştik. İnşallah bu sene kazanarak gelmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Her zaman iyi bir takım olduğumuzu biliyorduk"

Tolga Geçim, kötü performans gösterdiklerinde dahi iyi bir takım olduklarını bildiklerini dile getirdi.

Genç basketbolcu, sezonun ikinci bölümünde kupanın sahibi olacakmışçasına mücadele ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz sezon şampiyon olacağımıza inanıyorduk çünkü çok iyi bir sezon geçiriyorduk. O sezonun yarıda kalması bizi bu sezon başında birazcık zorladı açıkçası. Sonrasında ise arka arkaya maçlar kazanarak tekrardan bu kupanın sahibi olacakmışçasına mücadele ederek Dörtlü Final’e gitmeye hak kazandık. İnşallah oraya gidip kupayı alıp geleceğimizi düşünüyorum. Avrupa’da kafaya oynayan bir sürü takım var. Sezon başında etkilenmemiz üst üste maçlar kaybetmemize yol açtı. Kovid’den dolayı oyuncular kaybettik ama biz her zaman iyi bir takım olduğumuzu biliyorduk."

"Kupayı alıp geleceğiz"

Tolga Geçim, kupayı alarak Türkiye’ye döneceklerini ifade etti.

Yarı finalde karşılaşacakları Rusya’nın CSKA Moskova ekibinin çok iyi oyunculara sahip olduğunu aktaran Tolga, şu ifadeleri kullandı:

"Rusya’daki maçı çok farklı kaybetmiştik. Daha sonra evimizde bu sefer biz farklı kazandık. Gerçekten CSKA takımı iyi basketbol oynayan, çok iyi bir takım. Bir tane handikapları var o da çok iyi bir oyuncularını kaybettiler ama CSKA’nın diğer oyuncuları da çok iyi basketbol oynayan ve birbirleriyle çok iyi anlaşan oyuncular. Biz de kendi yeteneğimizi biliyoruz, takım olarak gerçekten çok üst seviyede oynayabilecek oyuncularımız var. CSKA’ya karşı kazanacağımızı düşünüyorum."

CSKA Moskova’ya karşı kazandıktan sonra finalde iyi oynayarak kupayı getireceklerine inandığının altını çizen Tolga Geçim, "Sonuçta Dörtlü Final tek maç üzerinden oynandığı için o gün kim iyi basketbol oynar kim daha çok mücadele ederse o kazanıyor. Biz finale çıktıktan sonra Barcelona ya da Milano gelmiş hiç onu düşünmüyoruz. Bizim tek bir hedefimiz var, kupayı alıp geleceğiz inşallah." diyerek sözlerini tamamladı.

AA